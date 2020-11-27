سوبر جونيور تتعاقد مع وكالة ترفيهية أمريكية لترويج أنشطتها العالمية

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وقعت فرقة "سوبر جونيور" صفقة مع وكالة "آي سي إم بارتنرز" الترفيهية الأمريكية لتعمل الوكالة الأمريكية بموجبها على دعم أنشطة الفرقة على مستوى العالم باستثناء ومنطقة آسيا.

وقال "جون بليتر" نائب رئيس الوكالة الأمريكية إنه يفخر بتمثيل فرقة "سوبر جونيور" بطل موجة الثقافة الكورية "هالليو" ، معربا عن أمله في ارتفاع علامة "سوبر جونيور" من خلال التعاون مع وكالة "ليبل إس جي" الترفيهية الكورية المشرفة على الفرقة في مجال تنظيم الجولات العالمية والترويج التسويقي.

وقد بدأت فرقة "سوبر جونيور" نشاطها الغنائي عام 2005 واحتفلت بذكراها الخامسة عشرة.

وتخطط الفرقة للكشف عن ألبومها الكامل العاشر بعنوان "النهضة" في شهر ديسمبر.