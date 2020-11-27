فرقة بنتاغون تؤجل حفلها بسبب مخالطة أحد أعضائها لمصاب بكورونا

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أجلت فرقة "بنتاغون" حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته أمس الأحد على الإنترنت، بسبب مخالطة أحد أعضاء الفرقة لمصاب بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "كيوب " الترفيهية إن "يوه وان" عضو فرقة "بينتاغون" خضع بشكل استباقي لاختبار تشخيصي لكورونا بعد أن اختلط بمصاب بالفيروس.

وأضافت أن نتيجة الاختبار خرجت سلبية لكنه بدأ الحجر الصحي بموجب إرشادات السلطات الصحية.

وقررت الوكالة خضوع أعضاء الفرقة الآخرين للاختبارات التشخيصية لكورونا والحجر الصحي .