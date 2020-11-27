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أول أغنية لفرقة إيسبا النسائية الجديدة تدرج ضمن قائمة بيلبورد العالمية

#أخبار الساحة الفنية l 2020-11-30

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

استطاعت فرقة "إيسبا" النسائية الجديدة التابعة لبوكالة "إس إم" الترفيهية احتلال المركز المائة في قائمة "بيلبورد" العالمية الصادرة يوم الرابع والعشرين من نوفمبر بأغنيتها الأولى بعنوان "بلاك مامبا" التي تم الكشف عنها يوم السابع عشر من نوفمبر.

واحتلت هذه الأغنية المركز الثالث والثمانين بعد المائة في قائمة "بيلبورد غلوبال 200"

وكانت شركة "بيلبورد" قد قامت بتدشين قائمتي "بيلبورد العالمية" و"بيلبورد غلوبال 200" في شهر سبتمبر الماضي لتنصيف الأغانى العالمية.

وتعد فرقة "إيسبا" فرقة متعددة الجنسيات، حيث تتكون من 4 عضوات اثنتان منهن من كوريا وعضوة من كل من اليابان والصين.

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