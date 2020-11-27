جمعية ثمار الحب تنظم حملة تبرعات انطلاقاً من ساحة سيول

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بدءا من الاول ديسمبرحتى الحادي والثلاثين من شهر يناير القادم ستقوم جمعية "ثمار الحب" الخيرية للرفاهية الاجتماعية بتنظيم حملة تحت شعار "توزيع الآمال لعام ألفين وواحد عشرين" من أجل مساعدة المحتاجين في نهاية هذا العام وبداية العام الجديد وأعلنت الجمعية عن انطلاق الحملة في ساحة بلدية سيول، مشيرة إلى أنها تدير برج درجات الحرارة لقياس الحب الذي يظهر قيمة التبرعات التي تم جمعها في الوقت الفعلي وأخذت الجمعية في الحسبان تنظيم بعض الحملات الخاصة بجمع التبرعات خلال هذا العام من أجل المتضررين بوباء كورونا والفيضانات، كما قامت بتقصير فترة جمع التبرعات المالية من ثلاثة وسبعين يوما في العام الماضي إلى اثنين وستين يوما هذا العام أوضحت الجمعية أنها تخطط لتنفيذ الحملة بشكل مكثف على مدار شهرين لأول مرة منذ عشر سنوات، حيث تستهدف بذلك إبراز معنى التبرعات المجموعة في نهاية العام وبداية العام الجديد. يُشار إلى أن التبرعات المالية تستخدم في التعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بوباء كورونا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الرعاية الاجتماعية وغيرها.