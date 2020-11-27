اختيار جسر ها نام رمزاً للتراث الثقافي لشهر ديسمبر

ⓒ YONHAP News

صرحت بلدية سيول بأنها اختارت "جسر هانام الكبير" الذي يرمز إلى بداية عصر منطقة كانغ نام في جنوب نهر هان والسوق الشعبية في دونغ ديه مون أي بوابة الشرق التي تعتبر أكبر أسواق الملابس في الشرق وقصيدة "منطقة وانغ شيملي 왕십리" التي كتبها الشاعر الكوري "كيم سو وال 김소월" في عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين كتراث ثقافي لشهر ديسمبر الحالي، يُشار إلى أن جسر هانام الكبير افتتح باسم جسر نهر الهان الثالث في شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين وهو يحمل معنى تاريخيا من خلال فتح زمن تطوير منطقة كانغ نام أي منطقة جنوب نهر هان، يُعتقد أن عددا من المستمعين معتادون على اسم المنطقة بسبب ارتفاع شعبية أغنية "كانغ نام ستايل" للفنان ساي قد تغير اسم الجسر إلى اسمه الحالي في عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين الذي شهد انطلاق عملية تطوير شاملة لمناطق نهر هان حسب إحصاءات العام الماضي، يمر عليه حوالي مائة وتسعين ألف عربة يوميا ليحتل المركز الأول من بين الجسور على النهر من حيث حجم الحركة المرورية أما سوق دونغ ديه مون فقد انطلقت في شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وسبعين لتصبح أكبر سوق متخصصة في الملابس في الشرق وتعتبر الآن مجمعا شاملا للتسوق يتم فيه بيع وشراء المنسوجات والقطع الجانبية للملابس والحلي ومنتجات الزواج وغيرها وفي جانب السوق تم إنشاء مركز دونغ ديه مون للحافلات المتنقلة بين المدن في عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين لكنه أغلق في عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين.

أخيرا فإن قصيدة "منطقة وانغ شيملي" للشاعر كيم سو وال كُتبت في ديوان " زهور الأزاليا" الذي نشر في عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، أوضحت البلدية أنها اختارت هذه القصيدة كتراث لهذا الشهر تقديرا لمساهمتها في التعريف واسع النطاق باسم منطقة "وانغ شيملي" في سيول.