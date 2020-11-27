تدشين موقع علي الانترنت يُعرّف العالم بأقدم كتاب كوري مطبوع

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صرح متحف "تشونغ جو" للطباعة القديمة بأنه قام مؤخرا بإنشاء موقع "جيك جي" الدولي على الإنترنت من أجل تعريف شعوب العالم بأقدم كتاب كوري قائم ومطبوع بالحروف المعدنية "جيك جي شيم تشيه يو جول 직지심체요절 " وباختصار "جيك جي" يقدم هذا الموقع عملية تسجيل هذا الكتاب القديم الكوري في قائمة تراث السجلات العالمية لمنظمة اليونسكو باثنتي عشرة لغة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والصينية، كما يقدم عددا من الكتب العلمية التي نشرها متحف تشونغ جو ومختلف بيانات المنتديات العلمية والمعلومات حول استعادة الحروف المعدنية القديمة الكورية، إلى جانب صور نصوصه الأصلية الواردة من المكتبة الوطنية الفرنسية، أيضا يضم مختلف المحتويات المتعلقة بجيك جي، بما في ذلك كتب الكرتون على الويب والرسوم المتحركة وألعاب الكمبيوتر الخاصة بالتعليم وقال المتحف الكوري إنه يمكن لزوار الموقع الاطلاع على جميع المعلومات عن الحروف المعدنية الكورية إلى جانب "جيك جي".

تجدر الإشارة إلى أنه تمت طباعة كتاب جيك جي في معبد "هونغ دوك 흥덕" في منطقة "تشونغ جو 청주" في عام ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين، وبالتالي فقد صدر قبل كتاب "غوتنبرغ 구텐베르크 " الذي يعد من أقدم الكتب المطبوعة بالحروف المعدنية في الغرب بثمانية وسبعين عاما كما تم إدراج جيك جي في قائمة تراث السجلات العالمية لليونسكو في شهر سبتمبر في عام ألفين وواحد وصدر المجلدان الأول والثاني من هذا الكتاب لكن مع الأسف لا توجد النسخة الأصلية لهذا الكتاب الكوري القديم في البلاد، ويتم حفظ المجلد الثاني منها في المكتبة الوطنية الفرنسية حاليا.