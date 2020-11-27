افتتاح جسر مون الرابط بين الجزر البنفسجية

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بعد أن أعلنت إدارة منطقة "شينان 신안" الكورية عن تسمية جزر "بان وال 반월" و"باك جي박지" فيها بالجزُر البنفسجية، نشرت أخبار عن الجزر في إحدى المجلات المتخصصة في السفر الصادرة في هونغ كونغ، كما انتشرت شهرتها في الخارج خاصة بعد أن قام فريق للتصوير في قناة "بروزيبين 프로지벤 " الألمانية للأقمار الصناعية بتغطية عميقة لها لتصبح معلما ساخنا ليس فقط في كوريا ولكن أيضا في الخارج.

كما ظهر جسر فاخر آخر يربط هذه الجزر المزينة باللون البنفسجي وهو جسر مون الذي افتتح مؤخرا حيث يقدم المزيد من الأشياء الجديرة بالمشاهدة، وجسر القمر الذي يربط جزيرة "دان 단" مع جزيرة "بانوال 반월" حيث يعتبر جسرا خاصا للمشي فوق البحر وهو الوحيد في البلاد، يبلغ طوله أربعمائة وستة عشر مترا يحظى هذا الجسر الجديد برواج كبير بين السياح خاصة لأنه يضم جهاز للفتح والغلق في بعض أجزائه من أجل المرور السهل لسفن الشحن وسفن صيد الأسماك وفي الأوقات العادية يمكن للناس عبور الجسر البحري مشيا على الأقدام ولكن في حالة مرور سفن كبيرة يتم فتح بعض أجزائه مما يخلق مشهدا طريفا.