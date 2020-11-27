بلدية سيول تمدد فترة مهرجان بوسان





قررت بلدية سيول تمديد فترة الدورة الرابعة من مهرجان بوسان لكرتون الويب التي انطلقت في السابع والعشرين من الشهر الماضي وستستمر حتى الثالث من شهر ديسمبر، تجدر الاشارة الي ان هذا العام سيتم فيه استعراض حوالي ثلاثمائة عمل أنتجها حوالي مائة فنان على الإنترنت. وكانت بلدية سيول قد قررت تنظيم المهرجان على منصة على الإنترنت في ظل انتشار عدوى كورونا، كما قررت تمديد فترة المهرجان من ثلاثة إلى سبعة أيام، ويتم تنظيم المهرجان تحت عنوان "وُلدت كقطة لرسام الكرتون- قصة حول معلم ومتعلم بين الفنانين"، ومن أجل التخفيف من مشاعر الأسف على إقامة المهرجان عبر الإنترنت فقط، سوف يتم تنظيم حدث مفاجئ وهو أداء رسم ارتجالي بمفهوم فناني كرتون الويب للزوار في ساحة الخيال في الساحة الواقعة أمام بلدية بوسان.