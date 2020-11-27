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نُشرت قصة "النوم مع الكتب" للكاتب "لي سنغ-وو이승우" عام 2001، وهي تبدأ بمشهد يظهر البطل وهو يقرأ مقالًا في الجريدة عن رجل وُجد ميتًا في وضع وكأنه كان نائمًا وسط الكتب.









'كانت الكتب مكومة كالأبراج من الأرض حتى السقف. كان هناك أكثر من برج كتب، ثمانية أو تسعة، أو ربما حتى عشرة أبراج من الكتب على هذه الشاكلة. كانت أبراج الكتب، أو الكتب التي تحولت إلى أبراج، تلك تغطي المزيد من الكتب. كان الرجل مستلقيًا في وضع جنينيّ، وقد ثنى ركبتيه إلى صدره بقوة، وسط أبرج الكتب. بدا وكأنه صورة لجنين في رحم أمه. تعرفت على الرجل، ليس من وجه الطويل النحيف مقارنة بالآخرين، بل من الآثار التي خلفها حبه المتفاني للناس، أو بالأحرى للكتب. بمجرد أن أدركت أن وضع الرجل في الصورة يشي بأنه لم ير الكتب كمجرد أشياء أو جمادات عرفت فورًا من يكون. رجل توصيل الكتب. ذكرت الجريدة أنه لم يمكن التعرف على هوية الرجل. لم يترك هو أي شيء يدل عليها'.









رواية "النوم مع الكتب" تحكي قصة لقاء الراوي بالرجل الذي ظهرت صورة جثته في الجريدة. لكن كيف تقابل الاثنان؟ ولماذا بدت جثة الرجل وكأنه قد "نام مع الكتب"؟









'كان فريق تجديد المبنى يعمل على هدم جدران آخر شقة في المكان عندما وجدوا شيئًا ما بالداخل. أوقفوا العمل فورًا ودخلوا الشقة، فاكتشفوا وجود رجل هناك، كان مدفونًا وسط الكتب، كان أسود ونحيف جدًا، وكان ميتًا. قدروا أنه ظل ميتا لمدة 20 يومًا على الأقل، وفقًا لما ذكرته المقالة. تأملت جثته لفترة طويلة. بدت الكتب في الصورة وكأنها تحف دُفنت معه في المقبرة. لم يكن هناك ما يناسبه أكثر من هذه الكتب. تأثرت عندما رأيت ذلك الموت الذي كان ختامًا مثاليًّا لحياة ذلك الرجل. لكنني رأيت أنه من غير المناسب أن يظل مجهول الهوية. انتابني شعور قوي بالمسؤولية عن كشف هويته، فاتصلت بقسم الشرطة فورًا دون لحظة تردد'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

يشبه راوي القصة الكتب من جوانب عديدة. كانت وظيفته هي إعداد نشرة الأخبار الداخلية للشركة التي يعمل بها، لكنها أصبحت وظيفة لا حاجة لها، فأُرسل إلى فرع آخر من الشركة في مدينة صغيرة. وكان كثير الشجار مع زوجته التي كانت سريعة التأقلم مع الظروف المتجددة من حولها. والاختلاف الكبير في شخصية كل منهما أدى في النهاية إلى الطلاق. فالراوي كان من الناس الذي لا يزالون يؤمنون بالقوة الكامنة في الكتب، وكان يحاول التمسك بالقيم التي ظلت تختفي باستمرار في المجتمع الحديث، لكنه –من جانب آخر- كان عاجزًا عن مواكبة التغيرات السريعة في العالم من حوله.









الكاتب "لي سنغ-وو":

وُلد الكاتب "لي سنغ-وو" في جانغ-هنغ بمقاطعة جولا الجنوبية عام 1959. نشر أول أعماله الأدبية عام 1981 في جريدة "هانكوك مونهاك" الأدبية، وفاز عنها بجائزة الأديب الجديد. كما فاز بجائزة "إيسانغ" الأدبية في دورتها الخامسة عشرة عام 1991.