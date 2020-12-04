اليوتيوبر زينب البلوشي: لم أشعر بالغربة في كوريا

اليوتيوبر السعودية الكورية زينب البلوشي، واسمها الكوري "جي نا"، عاشت أغلب حياتها في السعودية حيث درست هناك تكنولوجيا المعلومات، وجاءت إلى كوريا قبل ست سنوات، ودرست اللغة الكورية، ثم حصلت على درجة الماجستير، وبدأت قناتها على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر. وتحكي زينب في مقابلة مع القسم العربي كيف بدأت قناتها التي حققت نجاحا خلال فترة قصيرة، والتي تحاول من خلالها التعريف بكوريا وثقافتها.

وتقول زينب إنها تمكنت من التواصل عبر يوتيوب مع صديقاتها وزميلاتها القدامى في السعودية، وأنها فوجئت وأحست بالمسؤولية عندما وجدت قناتها على يوتيوب تجتذب المزيد من المتابعين باضطراد.

كما تحكي زينب عن حياتها في كوريا، خاصة كسعودية كورية، وتقول إنها لم تشعر بالغربة في كوريا، وأن كل الصعوبات التي واجهتها في بداية حياتها في كوريا كانت تتمثل في البداية في الصعوبات اللغوية فقط.

وتقول زينب إنها ستسعى في المستقبل إلى زيادة محتويات قناتها على يوتيوب "آي آم زينب"، من الموضوعات ذات الصلة بالأناقة والجمال والعناية بالبشرة.

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