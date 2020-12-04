الإمارات العربية المتحدة تحتفل بالذكرى الـ49 على قيام الاتحاد

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احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثاني من ديسمبر الجاري بالذكرى التاسعة والأربعين على قيام الاتحاد تحت شعار "روح الاتحاد".

وقد تم وضع هذا الشعار بوحي من اللقاء التاريخي للمغفور له الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" مع أصحاب السمو حكام الإمارات للإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثاني من ديسمبر من عام 1971.

وتم بهذه المناسبة تنظيم سلسلة مميزة من الفعاليات والأحداث التي ذكَرت جميع سكان الإمارات بمعاني الولاء والاعتزاز بوطنهم، وجددت فخرهم بتاريخه المجيد وتراثه الغني وإنجازاته المشهودة في شتى مجالات الحياة.

ونتقدم نحن أعضاء القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو بأحر التهاني للحكومة والشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني. وكل عام والإمارات بألف خير وتقدم وتطور.