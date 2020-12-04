فتاة كورية تعبر عن حبها لأهل الإمارات

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عبرت فتاة كورية معروفة باسم "نورا" في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبها وعشقها للإمارات العربية المتحدة وشعبها، وما يميزها من تقاليد وعادات تعرفت عليها عن قرب عبر تواصلها مع المواطنين الإماراتيين القادمين إلى كوريا الجنوبية للعلاج الطبي، ومن خلال متابعتها للمسلسلات والقنوات الإماراتية.

وقالت "نورا" في الفيديو الذي تم تصويره في منزل سعادة "عبد الله النعيمي" سفير الإمارات لدى سيول إن شكلها يبدو كوريَا لكن قلبها إماراتي، مؤكدة أنها تعتبر الإمارات مثل بلدها الثاني، وأن أهل الإمارات أهلها.

ووصفت الإمارات بأرض التسامح والتعايش التي تضم جنسيات متعددة، معتبرة أن الإمارات تعتبر مثالا يحتذي به في العالم، ووجهت التهنئة إلى الشعب الإماراتي متمنية لهم دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وقالت "نورا" التي تعمل حاليا مترجمة للمرضى العرب الذين يتلقون علاجا طبيا في مستشفى "هيون ديه آسان" في سيول، إنها تعلمت اللغة العربية في سوريا ومن خلال متابعتها للمسلسلات الإماراتية.

الجدير بالذكر أن كوريا تتمتع بنهضة علمية واقتصادية واسعة، وتربطها علاقات قوية مع الإمارات ودول الشرق الأوسط، مما دفع عددا من الكوريين إلى المسارعة بدراسة اللغة العربية نظرا لما تحققه هذه الدراسة لصاحبها من فرص عمل لا تُتاح لدارسي اللغات الأخرى، كما تستعين بهم وزارة الخارجية الإماراتية في العمل كمترجمين.