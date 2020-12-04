السفير الكوري السابق لدى مصر يصدر كتاب بعنوان إعادة اكتشاف مصر





صدر اليوم الجمعة في كوريا الجنوبية كتاب بعنوان "إعادة اكتشاف مصر" من تأليف السفير الكوري السابق لدى مصر "يون يوه تشول" الذي شغل المنصب خلال الفترة من شهر فبراير 2018 وحتى يوليو من هذا العام.

وقدم المؤلف "يون" في كتابه تفاصيل متعلقة بالإنجازات التي حققها بصفته سفيرا كوريا لدى مصر، وتاريخ العلاقات بين كوريا ومصر، والجهود التي بذلها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والدبلوماسية العامة التي مارستها السفارة الكورية، وتنمية علاقات الصداقة والود بين الشعبين الكوري والمصري، بالإضافة إلى تقوية التعاون والتبادل الفني والثقافي بين البلدين من خلال موجة الثقافة الكورية "هالليو".

وقال السفير "يون" إن مصر تشتهر بأنها مهد الحضارات القديمة، كما أنها استطاعت إنهاء الاستعمار البريطاني في منتصف القرن العشرين الماضي، وبدأت تخطو منذ ذلك الحين نحو مسيرتها الجديدة كدولة مستقلة جمهورية، لتكون دولة رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا ودولة متقدمة من حيث الحضارة والثقافة.

لكنه أضاف أن مصر تعانى حاليا من ركود اقتصادي وتواجه تحديات بشأن حل التوتر بين الإسلام السياسي والعلمانية، مشيرا إلى أنه لا تزال أمامها بعض المهام التي يجب تنفيذها لتكوين روح الفريق وإصلاح الهيكلة الاقتصادية للبلاد.

وفيما يتعلق بتاريخ العلاقات بين كوريا ومصر، قال السفير "يون" إنه يمكن القول إن العلاقات قد بدأت بإعلان القاهرة الصادر في شهر نوفمبر من عام 1943، والذي وعدت فيه القوى العظمي باستقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني.

وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر قد تم تأسيسها في عام 1995 بعد التغلب على الصعوبات التي نجمت عن العلاقات الطيبة القائمة آنذاك بين مصر وكوريا الشمالية.

لؤلؤة: وأكد أن هناك تشابها بين التاريخين الكوري والمصري، مشيرا إلى أن البلدين كانا خاضعين لعدوان القوى الأجنبية خلال العهود الملكية القديمة، وأنهما مارسا انتفاضة لنيل الاستقلال من الحكم الاستعماري، وبذلا جهودا مستمرة لإحراز تقدم في شتى المجالات في العصر الحديث.

وتحدث في كتابه عن الذكريات التي ستظل محفورة في أعماقه عن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين المصريين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدينية، بمن فيهم الشيخ "محمد فوزي" إمام الجامع الأزهر.

ويعمل السفير الكوري السابق لدى مصر "يون يوه تشول" حاليا سفيرا للعلاقات الخارجية لبلدية مدينة كوانغ جو منذ شهر أغسطس الماضي.





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