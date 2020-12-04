افتتاح موقع خاص بكتاب جيكجي أقدم كتاب طبع بالحروف المعدنية المتحركة

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يعد كتاب "جيكجي شيم تشيه يوجول" الكوري أقدم كتاب في العالم طبع بالحروف المعدنية المتحركة.

وقد قام الراهب البوذي "بيك أون" بتأليف هذا الكتاب عام 1372، وتم طبعه في المجلدين الأول والثاني عام 1377 في معبد "هونغ كوك سا" البوذي بمدينة "تشونغ جو" من قبل الرهبان الطلاب للراهب "بيك أون" بالحروف المعدنية المتحركة.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، حصل "كولين ده بلانسي" السفير الفرنسي لدى مملكة "تشون سون" الكورية على كتاب "جيكجي"، وعاد به إلى فرنسا بعد انتهاء مهامه.

وتم عرض كتاب "جيكجي" على الجمهور للمرة الأولى في معرض "أونيفيرسي" للكتب والذي أقيم في باريس عام 1900. ثم باع السفير الفرنسي الكتاب لجامع التحف "آنغري فيفر" في عام 1911.

وفي عام 1952، تبرع الجامع ذلك الكتاب للمكتبة الوطنية في فرنسا قبيل وفاته، وعثر الدكتور "بارك بيونغ سون" الكوري الذي كان يعمل باحثا في المكتبة الفرنسية، على الكتاب عام 1972.

ولكن مازالت الحكومة الفرنسية المكتبة الوطنية الفرنسية ترفضان إعادة كتاب "جيكجي" إلى كوريا الجنوبية رغم الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الكورية.

وقد تم إدراج كتاب "جيكجي" الذي يتضمن الكتاب المبادئ الأساسية لمذهب الزن البوذي، على قائمة سجل ذاكرة العالم لليونسكو يوم الرابع من شهر سبتمبر عام 2001.

وقالت بلدية مدينة "تشونغ جو" إنها افتتحت يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي موقعا خاصا بكتاب "جيكجي" على الإنترنت بـ10 لغات أجنبية، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية واليابانية والصينية والروسية والبرتغالية والإيطالية بالإضافة إلى اللغة العربية.

وأضافت أنه يمكن لزوار الموقع التعرف على ثقافة وتاريخ الطباعة في الشرق والغرب، وتاريخ نشر كتاب "جيكجي"، ومحتوياته ونصوصه الأصلية، بالإضافة إلى كيفية صنع الحروف المعدنية المتحركة.