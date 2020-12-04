انعقاد امتحان دخول الجامعات للعام 2021 وسط انتشار فيروس كورونا

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وسط زيادة انتشار فيروس كورونا في كوريا، انعقد يوم الخميس الماضي امتحان دخول الجامعات للعام 2021. وسجل عدد الممتحنين أقل مستوياته هذا العام نتيجة لانخفاض عدد الطلاب في المدارس الثانوية، وزيادة عدد الطلاب الغائبين عن الامتحان بسبب وباء كورونا.

وقالت وزارة التعليم والمعهد الكوري للمناهج والتقييم إن عدد الممتحنين هذا العام بلغ 426 ألفا و344، من أصل 490 ألفا و992 من المتقدمين، لتسجل نسبة الغياب 13.17%.

وشهد عدد الممتحنين هذا العام انخفاضا بمقدار 57 ألفا مقارنة مع العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الممتحنين 483 ألفا، فيما شهد معدل الغياب عن الامتحان هذا العام زيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام الماضي.

يرجع السبب في الانخفاض في إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان دخول الجامعات ليس فقط إلى فيروس كورونا بل أيضا إلى تداعيات انخفاض معدل المواليد في كوريا.

وقد انعقد أول امتحان لدخول الجامعات بنظامه الحالي في شهر أغسطس من عام 1993، وبلغ عدد الممتحنين حينذاك 716 ألفا. واستمر عدد الطلاب الممتحنين في الزيادة ليصل إلى ذروته في عام 2000 بـ868 ألف طالب، ثم بدأ ينخفض ليبلغ 710 آلاف في عام 2002، و650 ألفا في عام 2003، ثم أقل من 600 ألف في عام 2015، وأقل من 500 ألف في عام 2020.

ولم يتم السماح لمن لا يرتدي كمامة بدخول أماكن الامتحان، وكان يتوجب على جميع الممتحنين ارتداؤها طوال وقت الامتحان. وبالإضافة إلى ذلك، تم قياس درجات حرارة الممتحنين لفحص الحمى عند دخولهم أماكن الامتحان، وخضع كل من تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا للامتحان في أماكن منفصلة خاصة.

وضمن الاستعداد لامتحان دخول الجامعات الذي جرى وسط الارتفاع المتواصل في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، شددت الحكومة المراقبة على المدارس والمرافق الدراسية قبل إجراء الامتحان، الذي كان مقررا له في الأصل يوم التاسع عشر من نوفمبر، ولكن تم تأجيله لمدة أسبوعين بسبب التأجيلات المتكررة لبدء العام الدراسي الجديد الناجمة عن الانتشار المتواصل لفيروس كورونا في البلاد.

وبسبب تأجيل امتحان دخول الجامعات، تغير أيضا جدول الامتحانات التي ستجريها الجامعات لقبول الطلاب، حيث سيتم إجراء تلك الامتحانات خلال الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر وحتى يوم السادس والعشرين من ديسمبر القادم بدلا من الفترة من الثاني عشر من سبتمبر وحتى الرابع عشر من ديسمبر.