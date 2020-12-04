قرار الإبقاء على تمثال فتاة السلام في برلين في مكانه

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زادت احتمالات الإبقاء الدائم على تمثال "فتاة السلام" في مكانه، والذي كانت بلدية العاصمة الألمانية برلين قد أمرت بإزالته في شهر أكتوبر الماضي.

وعقد مجلس إدارة منطقة "ميتي" في مدينة برلين اجتماعا لجميع أعضائه يوم الثلاثاء الماضي، حيث وافق على مشروع قرار رفعه حزب الخضر والحزب اليساري بشأن الحفاظ على تمثال "فتاة السلام". ويقضي القرار بإيقاف أمر إزالة التمثال، وتمديد مهلة عرض التمثال لتنتهي في نهاية شهر سبتمبر من العام القادم.

وشارك في التصويت الذي جرى خلال اجتماع مجلس إدارة منطقة "ميتي" 29 نائبا، وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 24 صوتا مقابل 5 أصوات. وقد أيد القرار نواب المجلس عن الحزب الديقمراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب اليساري، فيما اعترض عليه النواب من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وقال نائب المجلس "تيلو أورخيس" عن الحزب اليساري إن العنف الجنسي الذي يمارس في زمن الحرب والصراعات العسكرية ليس قضية تحدث لمرة واحدة، مشيرا إلى أن تمثال "فتاة السلام" يرمز لذلك العنف. وأعرب عن أمله في أن يجد التمثال مكانا في منطقة "ميتي" ليتم فيه الحفاظ على كرامته، كما أعرب عن أمله أيضا في إجراء مناقشات حول العنف الجنسي ضد المرأة.

وكان أول تمثال لـ"فتاة السلام" قد تم تنصيبه أمام مبنى السفارة اليابانية وسط العاصمة سيول في شهر ديسمبر من عام 2011، ليرمز لضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني اللاتي تم إرسالهن قسرا إلى بيوت الدعارة لتقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثالية، وتوسع نطاق تنصيبه ليشمل العديد من المدن والمناطق في أرجاء مختلفة من كوريا والعالم.

وقد تم تنصيب التمثال في منطقة "ميتي" في برلين في أواخر شهر سبتمبر الماضي تحت إشراف مجموعة "كوريا فيرباند" المدنية، بعد أن وافقت إدارة منطقة "ميتي" على تنصيبه معترفة بأن التمثال يرمز لقضية الحقوق الإنسانية للنساء ضحايا الحروب.

ومع ذلك، كان تمثال "فتاة السلام" على وشك الإزالة فور تنصيبه، لأن إدارة منطقة "ميتي" في برلين قد أمرت بتلك الإزالة حتى يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، بعد أن قدمت اليابان احتجاجا لكل من الحكومة الفيدرالية الألمانية وحكومة ولاية برلين بشأن تنصيب التمثال.

وردا على الأمر بإزالة التمثال، قدمت مجموعة "كوريا فيرباند" طلبا للمحكمة الإدارية في برلين لإيقاف تنفيذ الأمر. وبناء على هذا الطلب، قررت إدارة منطقة "ميتي" تأجيل تنفيذ أمر الإزالة، ثم قرر مجلس إدارة منطقة "ميتي" إيقاف الأمر.

وقالت "هان جونغ هوا" رئيسة مجموعة "كوريا فيرباند" إن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة منطقة "ميتي" للإبقاء على تمثال "فتاة السلام" في برلين، له معنى خاص، لأنه قد يمهد الطريق لإجراء مناقشات حول العنف الجنسي المتستر عليه الذي ارتكبته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.