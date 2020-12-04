البرلمان الكوري يصدق على خطة ميزانية العام القادم بقيمة 558 تريليون وون

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أقر البرلمان الكوري الميزانية الوطنية لعام 2021 بقيمة 558 تريليون وون في جلسته العامة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير الميزانية قبل انتهاء المهلة القانونية، منذ 6 سنوات، مما أثار توقعات بزيادة التعاون بين المعسكرين الحاكم والمعارض في تنفيذ السياسات الوطنية. وفي حقيقة الأمر، كان من المتوقع أن تعاني عملية الموافقة على مشروع الميزانية من بعض الصعوبات بسبب المواجهة الشديدة بين المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن القضايا السياسية الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مبلغا هائلا من الميزانيات التكميلية الإضافية للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الذي بدأ يتفشي منذ بداية هذا العام، وهو ما تسبب في تعرض البلاد لضغوط مالية.

ولكن على عكس ما كان متوقعا، وافق المعسكران الحاكم والمعارض على زيادة صافية لميزانية العام القادم بقيمة 2.2 تريليون وون، حيث اتفقا على زيادة الميزانية بقيمة 7.5 تريليون وون لتخصيصها مدفوعات الإغاثة للمتضررين من فيروس كورونا، وتوفير لقاحات كورونا، مقابل تخفيض 5.3 تريليون وون من ميزانية المشروعات الأخرى غير العاجلة.

وتعد هذه هي المرة الأولى أيضا التي يزيد فيها حجم الميزانية الوطنية عن مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة منذ 11 عاما، وسوف يتم تغطية الزيادة بقيمة 2.2 تريليون وون من خلال إصدار سندات حكومية.

ويقول المراقبون إن الأحزاب السياسية قد اضطرت للاتفاق على زيادة حجم الميزانية للعام القادم بسبب المؤشرات التي تفيد بحدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وبموجب الميزانية المقررة للعام القادم، سيتم تخصيص 3 تريليونات وون للدفعة الثانية من أموال الإغاثة للمتضررين من فيروس كوريا، و900 مليار وون لشراء لقاحات فيروس كورونا تكفي لتطعيم 44 مليون شخص.

أما الـ3.6 تريليون وون الباقية فسوف يتم إنفاقها للاستقرار السكني لذوي الدخل المحدود، وتنفيذ الحياد الكاربوني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الصغيرة، بالإضافة إلى دعم الطبقة الضعيفة.