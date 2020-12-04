Bo-young: 진짜 오랜만이다. 한 10년 됐나, 우리 본 지가?

لقد مر وقت طويل فعلا. 10 سنوات تقريبا، منذ التقينا آخر مرة؟

Kyu-jin: 그럴걸? 어떻게 지냈어 그동안?

أعتقد نعم؟ كيف كان حالك في تلك الفترة؟

Bo-young: 그럭저럭. 애 낳고 키우고. 정신 없었지 뭐.

لا بأس. أنجبت وانشغلت كثيرا بتربية أطفالي.





شرح التعبير

تعبير اليوم يعني그렇게 저렇게 하는 사이에 ما يعني ليس سيئا جدا وليس جيدا جدا بل، وأن الوضع ليس رائعا ولكن لا بأس به جيد.





شرح الأمثلة

오늘 날씨는 그럭저럭 좋네요!

الطقس اليوم لا بأس به.

يعني ليس رائعا ولكنه جيد إلى حد ما.

이 약은 다이어트하는 데 그럭저럭 효과가 있어요

يعني هذا الدواء لديه تأثير لا بأس به على حمية خفض الوزن

تعني효과 نفع و 효과 있다 تعني توجد فائدة والعكس هو 효과 없다.

가격대비 품질은 그럭저럭이네요!

مقارنة بالثمن الجودة لا بأس بها!

وفي الواقع هذه الجملة سلبية قليلا! فالمتحدث يقصد أنه مقارنة بالسعر الغالي الذي دفعه الجودة أقل من المتوقع!

그럭저럭 쓸만 하네요!

لا بأس باستخدامه!

وهذه الجملة أيضا سلبية إلى حد ما! فمن الممكن استخدام المنتج محل الحديث ولكن يعني هذا ممكن استخدامه ليس بشكل رائع جدا. و쓸만 하네요! أصلها هو الفعل 쓰다 ويعني التعبير لا بأس باستخدامه



