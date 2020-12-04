Da-hee: 근데 사장님, 뭘 저렇게 많이 사셨어요?

ولكن يا سيدتي، لقد اشتريت الكثير من الأشياء؟

Yoon-jeong: 스테이크 하려고 오늘 좀 특별한 날이라.

أنوي طهي اللحم البقري لأن اليوم يوم خاص.

좀 근사하게 차려 놓고 아들내미랑 저녁 먹으려고.

أريد تحضير وجبة جيدة لأنني أنوي تناول وجبة العشاء مع ابني

와인도 한 잔 같이 하고.

وشرب كأسا من النبيذ سويا.

Da-hee: 좋으시겠다.

سيحب هذا بالتأكيد.





شرح التعبير

التعبير مكون من عدة أجزاء:

أولا الفعل좋다 : يحب أو يعجب بـ أو جيد

ثانيا으시 : حرف يضاف إلى الأفعال والكلمات للتعبير عن الاحترام لفاعل الجملة

ثالثا 겠 : حرف يضاف إلى الأفعال من أجل إضافة معنى التنبوء بشيء أو التكهن بشيء. إذا التعبير كله هو 좋으시겠다 ويعني تنبوء القائل بأن فاعل الجملة سيكون سعيدا أو مسرورا بشيء ما وأن هذا الفاعل شخص لا بد من التعيبر عن احترامه.





شرح الأمثلة

선물을 받으주시면 좋으시겠다.

سيكون سعيدا بالتأكيد عندما يستلم الهدية.

이번 여름에 해외 여행 갈려고 하신다던데 정말 좋으시겠다.

لقد قال إنه سيذهب للخارج في عطلة هذا الصيف، سيكون سعيدا بالتأكيد.

والآن سنتدرب على استخدام النهاية التصريفية مع فعل آخر مثل 늦다 التي ستصبح늦으시겠다.

오늘 퇴근 많으 늦으시겠네요!

ستتأخر اليوم كثيرا في مغادرة العمل.

و퇴근 تعني مغادرة العمل عند وقت الانتهاء من العمل.



