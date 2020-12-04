ⓒ lavviebot

سنتعرف على شركة "بِرّ سونغ PurrSong" التي طورت صندوق فضلات مبتكر ذاتي التنظيف للقطط الأليفة.





مديرها التنفيذي "روه تيه غُو":

تأسست الشركة في فبراير 2017. القطط تخرخر عندما تشعر بالسعادة. وباستلهام أصوات الخرخرة التي تصدرها القطط، أطلقنا على شركتنا اسم "بِرّ سونغ PurrSong" على أمل إنشاء منتجات وخدمات تجعل القطط سعيدة طوال الوقت. لقد أديت خدمتي العسكرية كضابط، وفي ذلك الوقت، قمت بتربية قطة سرا في مقر إقامة الضباط، ولكن لسوء الحظ، ماتت تلك القطة. وقد شعرت بصدمة وحزن شديد للموت المفاجئ لحيواني الأليف الحبيب. هكذا فكرت كثيرا في كيفية الحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة، وبالتالي قررت أن أبدأ عملي الخاص.





كان حلم السيد "روه" أن يصبح مهندس روبوتات، حيث كان جيدا في الرياضيات والعلوم، ودرس في اليابان بمنحة حكومية. وبعد عودته إلى كوريا أدى خدمته في الجيش، حيث غيّر الموت المفاجئ لقطته الأليفة من مستقبله. لقد كان حزينا لدرجة أنه فكر في أن يدرس العلوم البيطرية، حيث أراد إنشاء منتجات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على صحة القطط. ومع وضع هذا الأمل في الاعتبار، أسس شركته الخاصة. ولكن لماذا تنتج هذه الشركة تحديدا صناديق فضلات للقطط؟





مديرها التنفيذي "روه تيه غُو":

القطط حيوانات آكلة للحوم بالفطرة، وبالتالي فهي خبيرة في الصيد. ولذلك، فإنها تميل إلى إخفاء نقاط ضعفها عن الأعداء الطبيعيين. الكلاب تئن عندما تجوع، لكن القطط، حتى لو كانت مريضة، فإنها لا تظهر آلامها حتى لأصحابها. ولهذا السبب يصعب اكتشاف أي مرض لدى القطط في مراحله المبكرة. لقد كنت أتمنى لو تمكنت من اكتشاف مرض قطتي في وقت مبكر من أجل مساعدتها على الشفاء. وبالتالي أصبحت مهتما بتطوير صندوق فضلات جديد للقطط.





عند إحضار قطة مصابة بمرض في المسالك البولية إلى طبيب بيطري، عادة ما يُطلب من المالك تقديم بعض المعلومات الضرورية، مثل معدل تكرار البول وكميته، خلال ملء استبيان طبي. لكن في الكثير من الحالات، يصعب معرفة مثل تلك المعلومات الدقيقة لأن أصحاب الحيوانات الأليفة بشكل عام لا يمكنهم مشاهدة ظروف حيواناتهم الأليفة طوال اليوم. أيضا، حتى وإن كان الناس يحبون تلك الحيوانات كثيرا، إلا أن تنظيف صندوق فضلات القطط يمثل مشكلة حقيقية. ولكن يمكن حل هذه المشكلة عن طريق منتج هذه الشركة المسمى "لافي بوت LavvieBot" الذي يعد أول صندوق قمامة ذاتي التنظيف في كوريا باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.





ⓒ lavviebot

مديرها التنفيذي "روه تيه غُو":

لقد أصدرنا "لافي بوت LavvieBot 2"، أي الجيل الثاني من صندوق الفضلات الخاص بنا. إنه ينظف فضلات القطة بنفسه حتى يتمكن مالك القطة من إدارتها بشكل مريح للغاية ويمكن للقط أن يعيش في بيئة أكثر متعة. لقد تم دمج الجهاز مع وظائف إنترنت الأشياء بحيث يمكن إخطار المالك بظروف القطة في الوقت الفعلي. فصندوق الفضلات الذكي يأتي مع تطبيق يتتبع عدد مرات استخدام القط للصندوق ومدة استخدامه لإبقاء المالك على اطلاع دائم بما يحدث مع القط. لذلك، عندما يسأل طبيب بيطري أصحاب القطط عما إذا كان هناك أي تغيير في عادة التبول لدى حيواناتهم الأليفة، يمكنهم الإجابة عن السؤال طالما أنهم يستخدمون منتجنا. أيضا، يمكن للطبيب البيطري إجراء تشخيص أكثر دقة.





واجهت الشركة العديد من الصعوبات في تطوير التكنولوجيا والإنتاج، لكن الشركة تمكنت من اكتشاف الطريقة المثلى من خلال البحث المكثف والاختبارات المتعددة.





مديرها التنفيذي "روه تيه غُو":

يضمن منتجنا التوافق والتعامل مع أنواع مختلفة من الفضلات، وهذه هي ميزتنا التنافسية. يحافظ منتجنا على نظافته لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع لكل قطة. لذلك، يمكن لأصحاب القطط الذين يستخدمون هذا المنتج البقاء بعيدا عن المنزل لفترة طويلة. سمعت أنه يتم التخلي عن العديد من القطط الأليفة خلال فترة العطلة. وأخبرنا أحد المشترين أن هذا الجهاز سيساعد في تقليل عدد القطط المهجورة.





لاقت منتجات هذه شركة "بر سونغ" استجابة حماسية في كل من كوريا والخارج، وقد تم تقييمها بشكل كبير من قبل وكالات الإعلام الأجنبية عندما شاركت في معارض تكنولوجيا المعلومات الرئيسية العالمية، مثل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، والمؤتمر العالمي للهاتف الجوال في عام 2019. كما أطلقت الشركة حملة تمويل جماعي بنجاح في كوريا والولايات المتحدة. وتقول الإحصاءات الرسمية إن حجم سوق منتجات الحيوانات الأليفة في كوريا قد وصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في 2018، لكنه من المتوقع أن يتجاوز 5.4 مليار دولار العام القادم، مما يشير إلى أن هذه السوق تنمو بسرعة. ويصل عدد القطط الأليفة في الولايات المتحدة إلى 95 مليونا، بينما يعيش 10 ملايين من القطط الأليفة في المنازل في اليابان. كل هذه الأرقام دفعت هذه الشركة الكورية إلى السعي للمزيد من الابتكار.





مديرها التنفيذي "روه تيه غُو":

يستطيع منتجنا "لافي بوت LavvieBot 2" التمييز بين عدة قطط، طالما أن أوزانها تختلف بمقدار 350 جراما. هذا يعني أنه يمكن استخدام صندوق فضلات واحد لقطتين أو أكثر لمراقبة صحتها. لكنه لا يعمل مع القطط المتشابهة في الوزن. نحن نعمل على إنتاج قلادة للقطة من أجل تمكين صندوق الفضلات من تمييز القطط المختلفة، بغض النظر عن وزنها. نخطط لإطلاق المنتج الجديد في النصف الأول من العام القادم 2021. وسوف نواصل تطوير خدمات رعاية الحيوانات الأليفة الذكية لنصبح مزودا رائدا لحلول الإدارة الصحية للقطط.





مع الزيادة المضطردة في عدد أصحاب الحيوانات الأليفة، تمت صياغة مصطلح جديد، هو "pettech" أي "تقنيات الحيوانات الأليفة". كما دفعت جائحة كورونا أصحاب الحيوانات الأليفة إلى قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائهم من الحيوانات في المنازل، وأصبح المزيد والمزيد من الناس يعتبرون الكلاب والقطط الأليفة جزءا من عائلاتهم. وتماشيا مع هذا الاتجاه، تتغلغل التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بسرعة في منتجات وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة. وبصفتها شركة رائدة في هذا المجال، نأمل أن تساعد "بر سونغ PurrSong" على جعل العالم مكانا سعيدا للقطط الأليفة وأصحابها معا.