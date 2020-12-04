ⓒ Big Hit Entertainment

فازت فرقة "بي تي إس" بأربع جوائز كبرى في فئات "فنان السنة" و"أغنية السنة" و"ألبوم السنة" و"أيقونة السنة العالمية" في حفل جوائز "ماما 2019" للموسيقى الآسيوية وللعام الثاني على التوالي، الذي أقيم يوم الأحد الماضي الموافق للسادس من ديسمبر.

كما حصلت الفرقة على 4 جوائز أخرى في فئات "أفضل فرقة شبابية" و"اختيار المعجبين العالميين" و"أفضل فرقة شبابية من حيث أداء الرقص" و"أفضل فيديو موسيقي".

أما فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية فقد فازت بـ3 جوائز في فئات "أفضل فرفة نسائية" و"أفضل فرقة نسائية من حيث أداء الرقص" و"اختيار المعجبين العالميين".

وحصلت المطربة "آيو" على 3 جوائز في فئات "أفضل فنانة " و"أفضل فنان من حيث أداء الغناء" و"أفضل عمل تعاوني".

وقد تم بث الحفل على الهواء مباشرة بطريقة افتراضية دون حضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.