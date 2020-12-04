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تصدر الألبوم الأول لفرقة "إين هايبن" الشبابية الجديدة قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات.

وقالت وكالة "بيليبراب" الترفيهية إن ألبوم الفرقة الأول بعنوان "بوردر: اليوم الأول" الصادر يوم الثلاثين من نوفمبر الماضي قد تصدر قائمة "أوريكون" التي تم الكشف عنها يوم الرابع من ديسمبرالجاري.

وأضافت الوكالة إن هذا الألبوم قد تصدر أيضا قائمة "آيتيونز" اليابانية لأفضل الألبومات، وقائمة "توب 100" لشركة "لاين" اليابانية.

وكان حجم المبيعات المسبقة لألبوم فرقة "إين هايبن" الأول قد تجاوز 300 ألف نسخة.

وتتكون الفرقة من 7 أعضاء تم اختيارهم من خلال المسابقة الغنائية التي نظمتها وكالة "بيغ هيت" الترفيهية وشركة "سي جي" الترفيهية.