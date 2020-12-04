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فرقة "إيزوان" تكشف عن ألبومها الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-12-07

من أغانى القمة

ⓒ Off the Record, SWING ENTERTAINMEN

كشفت فرقة "إيزوان" اليوم الاثنين عن ألبومها الجديد بعنوان "وان - ريلر الفصل الرابع" ، وذلك وسط الجدل المستمر حول التلاعب بالأصوات في برنامج المسابقة الغنائية الذي تم من خلاله اختيار عضوات الفرقة.

ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "بانوراما".

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