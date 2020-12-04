بدء بيع كيمتشي الكوري في متاجر قطر

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صرحت شركة ديسانغ الكورية للمنتجات الغذائية مؤخرا بأنها تعمل على اختراق الأسواق العربية من خلال بيع المخلل الكوري التقليدي "كيمتشي" وغيره من منتجاتها، إلى 21 متجرا بما في ذلك كارفور ولولو في دولة قطر.

نعرف أن الشركة كانت قد بدأت في بيع أنواع المعاجين المخمرة الكورية بالعلامة التجارية "تشونغ جونغ وان" في متجر لولو في عام 2009 لتصبح أول شركة كورية تبدأ في بيع منتجاتها الغذائية في الدول العربية.

وحاليا تصدر 44 منتجا غذائيا تنتجها، بما في ذلك أنواع المعاجين المخمرة والصلصات والأطعمة الجاهزة والنباتات البحرية، إلى الدوحة. وتصدر الكيمتشي بالعلامة التجارية "جونغ غا جيب"، الحاصلة على شهادة الطعام الحلال.

كما نجحت الشركة مؤخرا في بدء عرض مختلف منتجاتها الجاهزة في متجر كارفور وماجد مول وغيرها في كردستان بالعراق. وتخطط لطرح منتجاتها في المزيد من المناطق العراقية في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك تستهدف اختراق السوقين السعودية والأردنية في المستقبل القريب ولهذا تسعى حاليا إلى تأمين الجهات المتعاونة المحلية. وبالنظر إلى عدم كثرة عدد الكوريين المقيمين في البلدان العربية فإن الشركة لا تهدف إلى تصدير منتجاتها فقط، بل وأيضا التعريف بثقافة الأطعمة الكورية.

وتنوي دخول الأسواق العربية بشكل فعال باستخدام منتجاتها عالية المستوى وتنظيم عدد من فعاليات التذوق للسكان المحليين هناك.