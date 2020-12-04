عرض طُرق طهي طعام المعابد الكورية في لندن

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نظم المكتب الفرعي للمؤسسة الكورية للسياحة في لندن مؤخرا مناسبة لطهي طعام المعابد على الإنترنت. من المعروف أن طعام المعابد خالٍ من اللحوم والمواد الحيوانية والتوابل الكيمياوية الصناعية، وهو ما يجعله مفضلا من قبل النباتيين بوجه خاص. وشارك في هذه المناسبة عدد من أعضاء اتحاد " مجتمع فيغان"، وهو أكبر منظمة متخصصة في الأكلات النباتية في بريطانيا، إلى جانب بعض الشخصيات البارزة والمهتمين بطعام المعابد. وتَعلم المشاركون طرق طبخ بعض طعام المعابد مثل "연근조림"، و"감자전". وللتوضيح فإن "연근조림" هو أكلة مصنوعة من جذر اللوتس المسلوق في صلصة الصويا. أما "감자전" فهي فطائر البطاطس، وتتكون من بطاطس وبعض الزيت فقط، اي أنها سهلة التحضير والطبخ والأكل أيضا. وقد تعلمها حوالي مائة مشارك في المناسبة، تحت إرشاد الراهبة "جونغ كوان" المتخصصة في طعام المعابد. وهي معروفة إلى حد كبير في بريطانيا وعالميا، خاصة بعد مشاركتها في برنامج وثائقي بعنوان "CHEF'S TABLE" الذي بثته نتفليكس العام الماضي. وعبر بعض المشاركين عن رغبتهم في السياحة إلى كوريا للاستماع إلى المحاضرات الخاصة بطعام المعابد بعد انتهاء وباء كورونا.

يذكر أن بريطانيا إحدى البلدان التي لديها عدد كبير من النباتيين خاصة من بين فئات الشباب، وكذلك يزداد في العالم و كوريا عدد الذين لا يتناولون اللحوم عاما بعد عام. وبهذا الصدد، يجتذب طعام المعابد اهتمام هؤلاء النباتيين، ويخطط مكتب لندن التابع للمؤسسة الوطنية الكورية للسياحة لابتكار منتجات سياحية تمنح فرصة تجربة هذا الطعام.