تغير اهتمامات القراء الكوريين بسبب أزمة وباء كورونا

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تبين أن الكتب في مجالات الاقتصاد والإدارة وتطوير المواهب الذاتية استعادت شعبيتها بين القراء الكوريين خلال هذا العام عوضا عن المقالات الأدبية التي كانت تحتل المراكز المتقدمة في حجم المبيعات، وذلك في ظل استمرار أزمة وباء كورونا. وقالت مكتبة كيوبو لبيع الكتب إنها وجدت هذه الظاهرة نتيجة لتحليل الكتب الأكثر بيعا واتجاه بيع الكتب. ورغم أن الكتب في مجال المقالات الأدبية احتلت ما بين المركزين الأول والثالث في العام الماضي فإنها لم تدخل ضمن أكثر عشرة كتب بيعا في هذا العام. أما عدد الكتب في مجال الاقتصاد والإدارة وتطوير المواهب الذاتية التي دخلت في قائمة أكثر عشرة كتب بيعا فقد بلغ خمسة كتب هذا العام بعد أن كان عددها قد بلغ كتابين فقط.

وأشارت المكتبة إلى أن الرغبة القوية في البقاء الاقتصادي في زمن كورونا انعكست على زيادة كمية بيع الكتب في مجال الاقتصاد والإدارة بينما انعكست حركة تطبيق أسلوب اكتساب الثروة والحظ السعيد على زيادة بيع الكتب في مجال تطوير المواهب الذاتية. وزاد إجمالي كمية الكتب التي باعتها المكتبة هذا العام بحوالي سبعة بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وخاصة زادت كمية بيع الكتب في مجال التعليم الابتدائي والعلوم والاقتصاد والإدارة والتعليم الإعدادي والسياسة والمجتمع والهويات والرياضة. ولكن سجلت الكتب في السفر والمجلات وكتب تعلم اللغات الأجنبية انخفاضا كبيرا في المبيعات.

يُشار الى أن الكلمات الرئيسية في مجال الروايات كانت هي عبارات " الروايات الكورية، الكتب الأدبية الكلاسيكية العالمية، والمراهقين". وتبين أن قوة الكتاب الشباب والكاتبات برزت هذا العام. واختارت مكتبة كيوبو العبارة الانجليزية " P.A.U.S.E " بمعنى "التوقف المؤقت" كعبارة رئيسية تدل على اتجاه دائرة الطباعة والنشر الكورية هذا العام، موضحة أن أكثر كلمة مؤثرة على اتجاه سوق الكتب هذا العام كانت "فيروس كورونا المستجد"، وأن كلمة "P.A.U.S.E أو التوقف المؤقت تحمل أملا في العودة إلى الحياة العادية. وتستخدم المكتبة هذه الكلمة كاختصار للحروف الأولى من عبارة باللغة الإنجليزية، تشمل كلمة " Pandemic " بمعنى جائحة، وكلمة " Alone " بمعنى إمكانية قضاء الوقت السعيد وحيدا في البيت، وكلمة " Untact " التي تعني عن بعد، ثم كلمة " Stock " التي تشرح حماس الاستثمار في الأسهم وغيرها، وكلمة " Education " التي تشير إلى زيادة بيع الكتب المتعلقة بالتعليم و روايات المراهقين.

وقد صدر حوالي عشرين نوعا من الكتب التي تحمل هذه الكلمات الرئيسية الأربع: "كورونا و"الجائحة" و"الأمراض الوبائية" والفيروس" في عناوينها سنويا. ولكن زاد عددها زيادة كبيرة هذا العام ليبلغ ثلاثمائة واثنين وتسعين نوعا. كما بلغ معدل الكتب المباعة والمتعلقة بهذا الكلمات حوالي عشرة آلاف كتاب سنويا، إلا أن عددها بلغ هذا العام مائتي ألف كتاب.