تدشين فعاليات الدورة الرابعة للمعسكر الكوري لشباب أمريكا اللاتينية

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صرح الاتحاد الدولي للشباب الذي يعتبر منظمة دولية غير حكومية بأنه سينظم الدورة الرابعة للمعسكر الكوري عبر الإنترنت خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من هذا الشهر. وتوقع الاتحاد أن يساهم المعسكر الكوري في تعريف الشباب في أمريكا اللاتينية بالثقافة الكورية باستخدام محتويات موجة الثقافة الكورية "هالليو" والترويح عن الحياة اليومية المرهقة بسبب تداعيات وباء كورونا. وهذا البرامج أعده العاملون في فريق الخدمات الخارجية التابع للاتحاد الكوري، من أجل التبادل مع شباب العالم بواسطة الثقافة الكورية في ظل انتشار العزل بسبب الجائحة. وحتى الآن شارك في المعسكر حوالي ثمانين ألف شاب من خمس وخمسين دولة بما في ذلك فيتنام والهند والصين واثيوبيا وكينيا وألمانيا. وبلغ عدد الشباب الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في المعسكر الكوري الخاص لشباب أمريكا اللاتينية حوالي عشرين ألف شاب. وسيضم المعسكر المقام تحت شعار "تذوق كوريا" مختلف الفعاليات الممتعة والمثيرة بما في ذلك تعليم اللغة الكورية والسفر في سيول عبر الإنترنت وتقديم الأطعمة الكورية اللذيذة وتعلم غناء ورقص الأغاني الكورية ومسابقة للأغاني الكورية.

وقال مسؤول في الاتحاد إنهم يخططون لتوسيع حجم المعسكر في العام القادم من أجل مساعدة الشباب على التغلب على العزلة والتوجه نحو العالم، مؤكدا أنهم سيدعون عددا من المشاركين الأجانب الممتازين إلى كوريا إذا تحسن وضع الجائحة عالميا.