Jae-seok: 이거 불안한데? 늦바람 무섭다고 독설가로 변하는 거 아니야, 사돈?

أشعر بالتوتر، هل تتحولين إلى شخص ناصح على كبر، وتبدين ملاحظات لاذعة؟

Da-hee: 나희 언니처럼?

مثل أختي ناهي؟

Jae-seok: 그쵸. 형수님처럼.

نعم، مثل ناهي.

아니 나는 형수님 좋아하지만 또 사돈은 사돈다워야지.

أنا أحبها ولكن يجب أن تبقى علاقة أهل الزوجة كما هي.

형수님 같으면 재미 없을 거 같아.

لا أعتقد أنك ستكونين مرحة إذا كنت مثلها.

우리 조금만 변합시다. 할 말은 하는 정도로만.

فلنغير القليل وحسب. أعني فلنقل ما يجب قوله وحسب.

Da-hee: 어쨌든 감사합니다. 사는 데 아주 큰 도움이 될 거 같아요.

على أي حال أنا أشكرك. سيمثل هذا مساعدة كبيرة لي في حياتي.

Jae-seok: 별 말씀을요. 짠.

العفو.





شرح التعبير

معنى تعبير اليوم سهل ولكن تركيبته معقدة قليلا! ويشير إلى التعبير عن الشعور بالدهشة لأن الطرف الآخر بالغ وشكرك مع أنك لم تفعل سوى الواجب عليك فعله!ويعني أن هذا كلام شكر غير متوقع البتة.





شرح الأمثلة

*정말 갑사합니다! 수고 많으셨습니다

--어휴, 별말씀을요!

وتعني수고 많으셨습니다 في الجملة الأولى لقد أتعبت نفسك بشدة فيرد المستمع يعني "هذا واجب علينا"!

ومن الممكن أيضا الرد باستخدام نفس التعبير ولكن بشكل مختلف وهو

"별 말씀을 다 하세요".



