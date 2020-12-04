استبيان حول أكثر العناصر المفضلة لمحبي البقاء في المنزل

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في الوقت الحاضر بسبب تفشي فيروس كورونا من الصعب الذهاب إلى أي مكان في الخارج ويقضي الكثير من الناس معظم وقتهم في المنزل في بداية تفشي فيروس كورونا المستجد كان هناك العديد من الأشخاص الذين عانوا من '' Corona Blue ''، الذين يشعرون بالاكتئاب لأنهم ممنوعون من الخروج اما في الوقت الحاضر يزين الكثير من الناس منازلهم بشكل جيد لدرجة أنهم لا يشعرون بالملل حتى لو بقوا في المنزل طوال اليوم، نظرا لأن وقت في المنزل أصبح أطول كثيرا هذه الأيام اصبح معظم اهتمام الناس بشراء الزهور أو تزيين المنزل بزخارف مثل أشجار عيد الميلاد.

لذلك اظهر استبيان أن هناك 5 عناصر أساسية مفيدة للأشخاص الذين يحبون قضاء الوقت في المنزل، الأول هو جهاز عرض الشعاع، ربما يعتقد الكثير من الناس أن أجهزة عرض الشعاع تستخدم فقط لمكاتب المدرسة أو الشركات ومع ذلك في هذه الأيام يتم أيضا بيع العديد من الأجهزة صغيرة الحجم التي يمكن استخدامها كأجهزة عرض شعاع منزلي وأجهزة عرض شعاع محمولة إذا كانت هناك جدران بيضاء أو ستائر بيضاء في منازلكم، يمكن لـجهاز عرض الشعاع تحويل منازلكم إلى سينما صغيرة على وجه الخصوص عند مشاهدة الأفلام أو الأعمال الدرامية في المنزل إذا نظرتم إليها على حائط كبير بدلا من مشاهدتها على شاشة صغيرة يمكن أن يكون ذلك ملاذا رائعا لـحياتكم "جيب كوك"(집콕) التي تقضونها وقتا طويلا في المنزل، العنصر الثاني الذي سيتم تقديمه هو خيام التدفئة أصبحت خيام التدفئة ضرورة شتوية لا تحافظ على دفء ألاسرة فحسب بل تساعد أيضا في توفير تكاليف التدفئة في فصل الشتاء حتى لو تم تشغيل جهاز التدفئة يكون الهواء فوق الغرفة باردا لذلك يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة في عنقهم عند الاستيقاظ من النوم مع ذلك إذا قمت بتثبيت خيام التدفئة على سرير للنوم ثم دخلت داخل الخيمة للنوم يمكنكم جعل السرير دافئا ومريحا يمكنكم إنشاء الملاذ الأكثر راحة في العالم من خلال إغلاق باب الخيام وقراءة الكتب فيها مع تناول وجبات خفيفة.

ثالثا: طاولات السرير، ربما بعض الناس في أيام العطلة يستلقون في السرير طوال اليوم دون الخروج أفضل عنصر لهؤلاء الأشخاص هو "طاولة السرير"عادة ما يتم شراء هذه القطعة من الأثاث بحيث يكون من المناسب للشخص تناول وجبات الطعام أو المشروبات مباشرة في السرير كما أنها ستكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يريدون قضاء أكبر وقت ممكن في السرير مثل قراءة الكتب أو استخدام الكمبيوتر.

رابعا: المقلاة الهوائية أو "الإير فراير" وهي جهاز مطبخ شهير يُستخدم لصنع الأطعمة المقلية مثل اللحوم ورقائق البطاطس ويعتبر واحدا من الأجهزة المنزلية التي أصبحت ضرورية في الحياة اليومية وقد زادت شعبيتها مؤخرا في كوريا يقال إنها تساعد على تقليل نسبة الدهون في الأطعمة المقلية مثل رقائق البطاطس، والدجاج المقلي، ولحم الخنزير وغيرها وهي تعمل عن طريق تدوير الهواء الساخن الذي يحتوي على قطرات الزيت الدقيقة حول الطعام لإضافة طبقة خارجية مقرمشة إلى الطعام لهذا إن هذا الجهاز مفيد للغاية لتسخين الأطعمة المقلية المجمدة أو لتدفئة بقايا الطعام من اليوم السابق وعندما تم طرح المنتج لأول مرة كان سعره مرتفعا لذلك تردد الناس في شرائه ومع ذلك ظهرت هذه الأيام العديد من المنتجات ذات السعر المنخفض والأداء الجيد مما يجعلها جهازا منزليا أساسيا للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، يُشار الى انه يجعل الأطعمة المقلية رطبة وتفقد مذاقها عند تسخينها مرة أخرى في فرن الميكروويف لكن عندما يتم تسخينها على مقلاة هوائية فإنها تصبح مقرمشة ودافئة كما لو كانت مقلية منذ لحظة وهو ما فاجأ الكثير من الناس.

اما العنصر الأخير إنه ماكينة صنع القهوة الأتوماتيكية ، يستمتع المزيد من الناس بما يسمى "المقهى المنزلي" (home cafe) في المنزل حيث إنهم يضعون أكواب جميلة وآلة لصنع القهوة على الطاولة مع الزهور ليشعر مثل شرب القهوة في المقهى. تجدر الإشارة إلى أن الطلب على المقاهي المنزلية زاد أكثر حيث يبقى الناس في المنزل لفترة طويلة، ويشاركون في حملة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ويشتري بعض الناس آلات القهوة لأنهم قَلقون من شرب القهوة في المقاهي خوفا من فيروس كورونا، لكن الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تناول قهوة رخيصة ولذيذة يشترونها أيضا.