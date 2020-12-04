قصر كيونغ بوك الملكي يجذب الاهتمام العالمي

ⓒ YONHAP News

تبين أن أكثر المعالم السياحية في سيول والتي تمتعت باهتمام شعوب العالم خلال هذا العام هو قصر "كيونغ بوك الملكي" ويعرف أن القصر كان قد جذب اهتماما كبيرا بفضل تصوير عرض الفرقة "بي تي إس" فيه في نهاية شهر سبتمبر الماضي وتم بثه بواسطة إذاعة أن بي سي الأمريكية، وقد كشفت بلدية سيول ومؤسسة سيول للسياحة مؤخرا عن نتيجة تحليل البيانات في موقع " 비짓서울زيارة سيول" الرسمي الخاص لسياحة سيول عبر الإنترنت والذي يتم إدارته بست لغات.

وقد احتل قصر كيونغ بوك المركز الأول هذا العام أيضا كما احتل ضمن المراكز الخمس الأولى في جميع اللغات، تجدر الاشارة الي أنه في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي كانت قد قدمت فرقة بي تي إس عرضا أمام دار "كون جونغ جون" الذي يمثل المبنى الرئيسي للقصر وجمال الهندسة المعمارية للقصور الملكية الكورية مما جذب أنظار الاهتمام تلاه "كوإكس مول" و"مكتبة ساحة النجوم" التي تم فيها تصوير المسلسل الدرامي "سجلات الشباب"، و"ساحة دونغ ديه مون للتصميم" و"سوق كوانغ جانغ" و"جدول تشونغ كيه المائي" وسوق دونغ ديه مون" لتحتل المراكز المتقدمة، إجماليا يمكن القول إن أماكن السفر عن بعد والمحتويات المتعلقة بموجة الثقافة الكورية "هالليو" في سيول سجلت أعداد مرات المشاهدة المرتفعة.

أما المحتوى الأكثر شعبية باللغة الكورية هذا العام فهو طريق المشي على جبل نام ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الاهتمام بأماكن السفر في الهواء الطلق وغير المزدحمة بالناس في ظل تفشي وباء كورونا وزيادة عدد المقالات الصحفية حول السفر عن بعد، أما المحتوى الذي احتل المركز الأول عبر الموقع باللغة الانجليزية فهو "كوإكس مول" بينما احتل قصر كيونغ بوك المركز الأول في الموقع باليابانية وأكثر الدول العشرة التي زارت الموقع هذا العام هي كوريا والصين واليابان وإندونسيا وأمريكا والتايوان وماليزيا وتايلاندا وفيتنام وروسيا.