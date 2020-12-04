اختيار جونغ أون كيونغ ضمن قائمة مائة امرأة لهذا العام من بي بي سي

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اُختيرت السيدة "جونغ أون كيونغ" رئيسة وكالة مراقبة الأمراض التي حققت إنجازا ملموسا خلال هذه السنة، من ناحية مكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد، ضمن قائمة "مائة امرأة لهذا العام"، من قبل إذاعة "بي بي سي" البريطانية. وتعتبر "جونغ" هي الكورية الوحيدة التي اختيرت ضمن السيدات المائة.

وكانت قد اختارت إذاعة "بي بي سي" السيدات اللاتي يقدن التغييرات وسط جائحة كورونا عالميا. وأطلقت عليها لقب "صيادة الفيروس". أما في العام الماضي، فقد اختيرت السيدة "لي سو جونغ" المتخصصة في التحليل النفسي للمجرمين. بالإضافة إلى السيدة "جونغ"، اختارت إذاعة "بي بي سي" سيدات بطلات غير معروفات في هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، في مقدمتهن رئيسة الوزراء الفلندية "سان نا مارين" وهي أصغر رئيسة وزراء في العالم. وأيضا الممثلة السينمائية الأمريكية المشهورة على مستوى العالم "جين فوندا" وهي ناشطة حاليا في قضية التغير المناخي، والدكتورة "سارا كيلبورت" التي تقود ابتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا في جامعة "أوكسفورد" البريطانية. كما ضمت القائمة بعض السيدات في العالم العربي، مثل "نسرين علوان" من العراق، وهي طبيبة وعالمة في صحة ورفاهية النساء والأطفال، والكاتبة السورية وعد الخطيب التي أخرجت فيلم "إلى السماء" الذي حظى بجائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز أكاديمي البريطانية لهذا العام. كما اختيرت الطالبة المصرية في قسم الفلسفة "نادين أشرف" التي تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على توعية النساء بمحاربة التحرش الجنسي. والمغنية المغربية "هدى أبوز"، والوزيرة الإمارتية "سارة الأميري".

إلى جانبهن، تم اختيار عدد من الناشطات والبطلات اللاتي ساهمن في تعزيز حقوق النساء وتحسين ظروف معيشتهن، ومحاربة العنف والجرائم ضدهن، بمختلف الوسائل. وتتنوع جنسيات المختارات ومهنهن، من ممثلة إلى كاتبة ومحامية، أو لاعبة رياضية وطالبة وطبيبة، أو ناشطات في البيئة أو في المجتمع، أو فنانات، وحتى السياسيات.