تغيرات في ثقافة الجنازات الحديثة الكورية

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طرأت تغيرات كثيرة في ثقافة الجنازات الكورية. حيث نجد على المنصة، بعض المأكولات المفضلة من قبل الراحل التي وضعها أفراد أسرته. ولم تقتصر التغييرات على ذلك، بل صرنا نشهد مؤخرا أفراد أسرة الراحل وهم يستقبلون المعزين بابتسامة وليس بوجوه حزينة. والشيء الذي جذب اهتمامي بوجه خاص هو وضع صور متعددة للراحل. وتشمل تلك الصور مختلف مشاهد حياته وأسرته، بحيث توضح كيف كان سعيدا مع أفراد أسرته، مما جعل المعزين يبتسمون مع تبادل الذكريات الجميلة والسعيدة وليس فقط تعبيرات العزاء. فوق ذلك، فإن الساعة المعلقة في غرفة العزاء يتم وقفها عن لحظة وفاته. وبالإضافة إلى الساعة، يتم بث فيديو يضم صور ومشاهد الراحل.

يُشار الى أنه في الجنازات العادية، يلفون الجثة بكفن أبيض، لكن في هذه الجنازة الحديثة وضعوا الجثة في زي كوري تقليدي بطراز جديد، والذي كان الراحل يرتديه. وأيضا في الجنازات العادية كان يتم وضع الجثة في غرفة باردة ومنعزلة، لا يدخلها إلا أفراد أسرته في وقت محدد. لكن في هذه الجنازة، كانت تلك الغرفة كأنها غرفة فندق، حيث كانت متألقة ومريحة.

ولم تقدم الجنازة وجبات طعام للمعزين كالعادة، وخلافا لذلك، استطاع المعزون اختيار بعض المطاعم القريبة من قاعة الجنازة كما يريدون. وكانت تكاليف تلك الجنازة أقل من الجنازة العادية، حيث بدلا من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، تحمل أفراد الأسرة جميع المسؤوليات.