النساء أكثر صراحة من الرجال في العلاقات بين الجنسين

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اتضح أنه إذا أرسل طرف ردا بشكل متأخر إلى طرف آخر بعد تنظيم موعد أعمى بينهما، فمن الأرجح أن يكون الأول غير معجَب بالأخير. وخاصة ظهرت هذه الظاهرة كثيرا بين النساء. كما تبين أن عدد حالات إعادة لقاء طرف مع طرف آخر لم يعجبه في الموعد الأعمى لم يبلغ حتى مرة واحدة من بين كل عشر حالات. ولكن بالنسبة للرجال، أجاب ثلاثة من بين كل عشرة رجال بأن لديهم نية لإعادة اللقاء مع نساء ثلاث مرات على الأكثر حتى ولو لم يعجبنهم. جاء ذلك في مسح أجراه تطبيق المواعد العمياء "لقاء الظهر" على واحد وعشرين ألفا وستمائة شخص بالغ كوري للتعرف على أنواع تصرفاتهم عندما لا يعجبهم طرف آخر في المواعيد العمياء.

وأجاب خمسة وأربعون بالمائة من النساء المشاركات في المسح أنهن يقطعن الاتصالات تدريجيا وهن يرددن بشكل بطيء بينما أجاب أربعة وثلاثون بالمائة منهم بتوضيح نية الرفض بشكل مؤدب. كما قال ثمانية بالمائة منهم بتنظيم اللقاءات ثلاث مرات على الأكثر بينما قال سبعة بالمائة منهم بنقل نية الرفض عن طريق الوسطاء. ولكن بالنسبة للرجال قال اثنان وأربعون بالمائة منهم إنهم يعربون عن نية الرفض بشكل مؤدب مما يشير إلى أن الرجال يعربون عن نيتهم بشكل مباشر أكثر من النساء. كما قال ستة وعشرون بالمائة منهم بتنظيم اللقاءات ثلاث مرات على الأكثر بينما قال ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بقطع الاتصالات تدريجيا مع الرد البطيء. وقال سبعة بالمائة منهم بنقل نية الرفض عن طريق الوسطاء.