تغيرات في مجال صناعة الأزياء بسبب كورونا

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ظهر اتجاه جديد في مجال صناعة الأزياء بسبب فيروس كورونا 19. إنها "الموضة فوق الخصر" (Waist up) حيث يتم تزيين الشعار أو الزخرفة التي تكشف عن العلامة التجارية للمنتج على الخصر العلوي. مع تزايد حالات العمل من المنزل أو مؤتمرات الفيديو في أثناء النظر إلى الشاشة، أصبحت أزياء الجزء العلوي من الجسم أكثر أهمية من أزياء الجزء السفلي من الجسم. ويقال إن مصممي الأزياء الذين اكتشفوا هذا يبذلون المزيد من الجهد في تصميم الأزياء للجزء العلوي من الجسم. إنها موضة تعكس حقبة كورونا 19. إن الشركة التي عكست هذه التغييرات بنشاط أكبر في تصميم المنتج هي ماركة برادا الإيطالية.

وعلى سبيل المثال، ضاعفت "برادا" حجم شعار المثلث المقلوب الذي يرمز إلى العلامة التجارية بأكثر من الضعف من خلال تقديم مجموعة موسم الربيع والصيف لعام 2021 في أسبوع الموضة في ميلانو الذي أقيم في سبتمبر. وتم نقل موضع الشعار أيضا إلى موضع الترقوة الموجودة أسفل الوجه لجعله أكثر وضوحا. وبعد ذلك، سارعت وسائل الإعلام الأجنبية إلى الإبلاغ عن "معنى شعار برادا". وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "ماركات الأزياء تعمل كل ما في وسعها لتصميم ملابس مناسبة لمكالمات الفيديو بسبب تأثير فيروس كورونا 19. كما ركّز أسبوع الموضة في ميلانو ولندن أيضا على الموضة فوق الخصر التي تتكون من الكثير من الزخارف على الرقبة والسراويل المريحة".

ففي الواقع، تعكس العديد من شركات الأزياء اتجاها جديدا للموضة في مجموعاتها للنصف الأول من العام المقبل، مع أزياء مريحة للجزء السفلي وفاخرة للجزء العلوي. ويمكننا بالفعل العثور على "الموضة فوق الخصر" بأشكال مختلفة من حولنا. مثلا إن أسلوب ارتداء الأزياء المريحة للجزء السفلي والأزياء المزينة هو أيضا نوع من "الموضة فوق الخصر". وفي الحقيقة، كانت السراويل العريضة أو سراويل الركض شائعة في كوريا الجنوبية خلال هذا العام. في هذه الأيام يعمل الناس من المنزل ويضطرون إلى الجلوس لفترة طويلة ولا يضطرون إلى الخروج للخارج، لذلك يبدو أنهم يفضلون بشكل طبيعي ارتداء السراويل المريحة عند العمل من المنزل.

ومن ناحية أخرى، يتم عرض الأزياء للجزء العلوي من الجسم على الشاشة، لذلك فإنهم يختارون المنتجات الفاخرة الملونة أو باهظة الثمن. ولنفس السبب، فإن المجوهرات التي تجعل وجوهنا تبرز على الشاشة في أثناء مؤتمرات الفيديو تباع بشكل أفضل من ذي قبل. ونشرت كاتي روبين (케이티 루빈)، نائبة رئيس محرك البحث العالمي للأزياءLyst ، تقريرا عن اتجاهات الموضة يلخص النصف الأول من هذا العام، قائلة: إن "المتسوقين الذين يبقون في المنزل يريدون ارتداء الملابس من الأعلى. وبفضل هذا، ارتفع الطلب على الأقراط ودبابيس الزينة والأوشحة المطبوعة التي تضيف بريقا في أثناء مكالمات الفيديو". ولا تؤثر "الموضة فوق الخصر" على البالغين فحسب، بل تؤثر أيضا على الأطفال. مثلا بالنسبة لبض الأطفال فإنهم يأخذون دروسا عبر الإنترنت في المنزل بدلا من الذهاب إلى المدرسة. لكنهم يغيرون ملابسهم العلوية فقط إلى ملابس جميلة، ويرتدون البيجامات للجزء السفلي ويشاركون في فصل فيديو باستخدام برنامج "زوم".