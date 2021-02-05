ارتفاع معنويات الشركات الكورية في يناير

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تنتعش معنويات الشركات والأعمال في كوريا الجنوبية مع انحسار الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الخميس الماضي، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 77 نقطة في شهر يناير، بارتفاع قدره نقطتان مقارنة بديسمبر.

ويستند هذا المؤشر على استطلاع يهدف إلى قياس مدى ثقة أصحاب الأعمال بحالة إدارة أعمالهم الحالية وتوقعاتهم بمستقبلها، فإذا تم قراء المؤشر بأقل من 100 نقطة سيدل ذلك على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل أعمالهم.

ولذلك، يعني مؤشر مسح الأعمال البالغ 77 نقطة أن الشركات الكورية تعتقد أن الوضع الاقتصادي في كوريا الجنوبية لا يزال يعاني من الركود.

وبدون شك، كما أن الرقم الذي يتم تسجيله للمؤشر نفسه يعد أمرا مهما، فإن الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة للمؤشر لها أهمية أيضا.

وقد شهد المؤشر انخفاضا في شهر ديسمبر من العام الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر بسبب عودة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، لكنه ارتفع مرة أخرى مع انحسار الاتجاهات الصاعدة منذ بداية يناير الجاري.

وتم إجراء المسح خلال الفترة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من يناير الجاري على ألفين و797 من الشركات التحويلية وغير التحويلية في البلاد.

وأشارت نتائج المسح إلى أن مؤشر الصناعات التحويلية شهد ارتفاعا بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 85 نقطة، فيما بلغ مؤشر الصناعات غير التحويلية، بما في ذلك الصناعات الخدمية، 70 نقطة، بزيادة نقطتين مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يدل على أن الصناعات غير التحويلية تعاني من عقبات بشكل أكبر من الصناعات التحويلية.

يذكر أن تداعيات تفشي فيروس كورونا تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتخصصة في المبيعات المحلية بشكل أكبر من الشركات الكبيرة والتصديرية، حيث ارتفع مؤشر الشركات الكبيرة من 89 نقطة إلى 91 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر أبريل من عام 2014. بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بـ4 نقاط ليصل إلى 78 نقطة.

وبلغ مؤشر الشركات التصديرية 96 نقطة، بزيادة مقدارها 7 نقاط، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ شهر مايو من عام 2011، فيما ظل مؤشر الشركات المتخصصة في المبيعات المحلية عند مستوى 78 نقطة دون تغيير.

وأشارت نتائج المسح إلى أن معنويات الشركات الكورية لشهر فبراير شهدت ارتفاعا، بغض النظر عن أحجامها وأنواع أعمالها، مما يشير إلى توقعاتها المتفائلة للنمو الاقتصادي الكوري مع اتجاه انحسار فيروس كورونا في البلاد.

كما يرجع السبب في ذلك أيضا إلى إعلان الحكومة الكورية عن جدول شراء لقاحات كورونا وحملة تطعيمها، بالإضافة إلى تخفيف حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في العالم بعد انطلاق حكومة الرئيس "جو بايدن" في الولايات المتحدة الأمريكية.