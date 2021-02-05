توقعات دولية متفائلة للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام

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في ظل تمكن كوريا الجنوبية من تحقيق نمو اقتصادي لا بأس به بالمقارنة مع الدول الأخرى رغم تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في العام الماضي، قامت البنوك الاستثمارية الدولية الرئيسية ومعاهد الابحاث الاقتصادية الدولية برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.

وطبقا لتقرير صادر عن المركز الكوري للتمويل الدولي يوم الأربعاء الماضي، رفعت 6 بنوك استثمارية دولية و3 معاهد دولية للبحوث الاقتصادية، توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسب تتراوح بين 0.1% و0.3%، فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بـ0.2%.

بهذا، من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصادي الكوري بين 2.7% و5% في هذا العام.

وكانت 9 بنوك استثمارية دولية، منها "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان"، و"إتش إس بي سي" و"نومورا"، قد رفعت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، ليصل إلى 3.4% هذا العام.

وفي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الكوري سينمو بنسبة 3,1% هذا العام، بعد أن كان قد توقع في شهر أكتوبر من العام الماضي معدل نمو يبلغ 2.9%.

وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.5%، بارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ويرجع السبب في رفع المؤسسات المالية الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري إلى تحقيق كوريا الجنوبية إنجازا اقتصاديا أفضل من الدول المتقدمة الرئيسية الأخرى، رغم تعرض الاقتصاد العالمي لهبوط حاد بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال البنك المركزي الكوري يوم الثلاثاء الماضي إن معدل النمو في الناتج المحلي الإحمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 1.1%، وأن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي انكمش بنسبة 1%.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد الكوري نسبة نمو سلبية منذ عام 1998.

ويعود السبب في تمكن الاقتصاد الكوري من تحقيق إنجاز لا بأس به إلى مواجهة فيروس كورونا بشكل ناجح، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى مشاركة جميع أفراد الشعب التطوعية والنشطة في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.

وفي الواقع، بدأت الصادرات الكورية تتمتع بانعاش في شهر سبتمبر الماضي بعد أن سجلت تراجعا مستمرا منذ بداية العام الماضي، وهو ما تسبب في تسجيل الاقتصاد الكوري نموا إيجابيا خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ورغم قيام المؤسسات المالية الدولية برقع توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر للانكماش نتيجة للركود في الاستهلاك المحلي والتوظيف، حيث توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أنه سيكون من الصعب تحقيق انتعاش في الاستهلاك المحلي قبل الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا في البلاد.