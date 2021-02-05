عام التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والصين

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صرح مكتب الرئاسة الكورية بأن الرئيس "مون جيه إين" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" أجريا محادثات هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، حيث أعلنا أن عامي 2021 و2022 سيكونان عامين للتبادل الثقافي بين البلدين، وأعربا عن أملهما في إحراز نتائج مثمرة من خلال تنفيذ فعاليات المناسبة بشكل ناجح.

ويلفت هذا الإعلان انتباه الكثيرين حول ما إذا كان سيمثل انفراجة لإلغاء الحظر والقيود التي فرضتها الصين في شهر مارس من عام 2017 على التبادلات الثقافية بين البلدين، بما في ذلك إقامة عروض غنائية كورية في الصين، ومنع الرحلات السياحية الجماعية إلى كوريا الجنوبية، كإجراءات انتقامية ضد نشر كوريا لنظام الصاروخ الدفاعي الجوي الأمريكي "ثاد".

وقد كانت المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الكوري "مون" والصيني "شي" هي الأولى من نوعها منذ 8 أشهر، واتفقا خلالها على الاستمرار في التواصل والتعاون الوثيقين لتحقيق زيارة "شي" لكوريا الجنوبية، كما أكدا على أهمية دور البلدين في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت سيول وبكين قد دفعتا من أجل زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية العام الماضي، لكنها فشلتا في تحقيق تلك الزيارة بسبب جائحة كورونا.

ودعا "مون" إلى أن تلعب الصين دورا بناء في حل القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار، وفي المقابل، قال "شي" إن بلاده تدعم الحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشدد على دور سيول في الحل السياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "شي" أن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية تتمتع باستقرار بشكل عام، مشيرا إلى أن الموقف الذي أوضحته كوريا الشمالية في المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم بشأن سياساتها الخارجية، يدل على أنها لم تغلق باب الحوار مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وكان الشيء الأكثر لفتا للنظر في المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الكوري والصيني هو إعلانهما لعامي 2021 و2022 كعامٍ للتبادل الثقافي بين البلدين، والتعبير عن أمنياتهما بإحراز نتائج مثمرة في فعالياته.

وفي هذا الصدد، اتفق الرئيسان على توثيق التبادل والتعاون بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تصادف العام القادم، ووضع خريطة لتنمية العلاقات بينهما للثلاثين عاما القادمة من خلال لجنة تنمية مستقبل العلاقات بين البلدين، والتي تم تشكيلها بناء على اتفاق بين وزيريْ الخارجية الكوري والصيني في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وضمن فعاليات عام التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والصين، من المتوقع أن يتم تنظيم أنواع مختلفة من الأحداث الثقافية والفنية، بما في ذلك عروض غنائية، وإنتاج مشترك لبرامج تلفزيونية.

وكانت الحكومة الكورية قد دعت بشكل مستمر الجانبَ الصيني لإيلاء الاهتمام بإحياء التعاون والتبادل في مجال المحتويات الثقافية، وذلك خلال مناسبات متعددة بما في ذلك الاجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والصيني الذي عقد يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.

ورغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الكوري والصيني بشأن إعلان عام الثقافة بين البلدين، إلا أنه مازال هناك احتمال بعدم حدوث تغييرات مرئية فورية بشأن الرفع الكامل للقيود الصينية المفروضة على التبادلات الثقافية مع كوريا الجنوبية، نظرا للتوقعات بأن تعزز إدارة "جو بايدن" الأمريكية ضغوطها على الصين.