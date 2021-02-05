تعيين بونغ جون هو رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

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تم تعيين المخرج الكوري الجنوبي "بونغ جون هو" الفائز بجائزة الأوسكار لعام 2020 كأفضل مخرج، وأفضل فيلم، وأفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو أصلي عن فيلم "الطفيلي"، رئيسا للجنة تحكيم الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي الذي سيقام خلال القترة من الأول وحتى الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم.

وقال المخرج "بونغ" إنه شرف له تعيينه رئيسا للجنة التحكيم وأن يرتبط بتاريخ المهرجان الطويل وتقاليده السينمائية العريقة.

وأضاف أنه بصفته رئيسا للجنة التحكيم، وفوق كل ذلك بصفته عاشقا للسينما، فإنه على استعداد لمشاهدة كل الأفلام العظيمة التي اختارها المهرجان والتصفيق لها، معربا عن سعادته بذلك.

وأشاد المدير الفني لمهرجان البندقية "ألبرتو باربيرا" بالمخرج الكوري العظيم الذي يعد حاليا أحد أكثر الأصوات أصالة وفرادة في عالم سينما على مستوى العالم.

وأضاف أنه ممتن جدا له على قبوله أن يضع شغفه وعشقه للسينما في خدمة مهرجان البندقية.