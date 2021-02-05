تومارو باي توغيذر تتصدر قائمة أوروكون الموسيقية اليابانية بألبومها الياباني الأول الكامل

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تصدرت فرقة "تومارو باي توغيذر" الشبابية الكورية قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية بألبومها الياباني الأول الامل.

ووفقا لوكالة "بيغ هيت" الترفيهية ، تصدر ألبوم الفرقة الأول باللغة اليابانية بعنوان "مازلت أحمل" قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات خلال يوم واحد من إصداره، وبحجم مبيعاته البالغ61 ألفا و74 نسخة.

ويضم ألبوم الفرقة الياباني 10 أغاني، منها أغنية "قوة" الجديدة التي احتلت المركز الأول في قائمة "لاين" الموسيقية اليابانية اليومية منذ الكشف المبكر عنها يوم العاشر من يناير.