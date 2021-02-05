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عودة بابي عضو فرقة آيكون كمطرب منفرد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-01-29

من أغانى القمة


عاد "بابي" عضو فرقة "آيكون" كمطرب منفرد بإصدار ألبومه الثاني الكامل بعنوان "رجل محظوظ" يوم الخامس والعشرين من يناير الجاري.

وكان المطرب "بابي" قد كشف عن ألبومه المنفرد الأول الكامل بعنوان "الحب والسقوط في شهر سبتمبر من عام 2017.

ويضم ألبومه الثاني الجديد 17 أغنية، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "أنت مجنون"، حيث قام المطرب "بابي" بتأليف جميع الأغاني وكتابة كلماتها بنفسه.

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