روزيه عضوة فرقة بلاك بينك تكشف عن أول أغنية منفردة لها

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من المقرر أن تكشف المطربة "روزيه" عضوة فرقة "بلاك بينك" أول أغنية منفردة لها هذا الشهر.

وسيتم الكشف عن هذه الأغنية في حفل غنائي افتراضي ستقيمه الفرقة يوم الحادي والثلاثين من يناير الجاري.

وقالت وكالة "واي جي" الترفيهية إنها ستعلن عن موعد انطلاق نشاط "روزيه" كمطربة منفردة قريبا بعد أن تم إنتاج الفقيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة.