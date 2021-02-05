الممثلة الكورية يون يو جونغ تفوز بجائزة المجلس الوطني الأمريكي للمراجعة





فازت الممثلة الكورية "يون يو جونغ"، التي لعبت دورا في فيلم "عشب الحوذان"، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة من المجلس الوطني الأمريكي للمراجعة، لتفوز بـ20 جائزة تمثيلية أمريكية إجماليا.

وقالت شركة "بان سينما" لتوزيع الفيلم اليوم إن فيلم المخرجة "لي إيزاك" فاز بجائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل سيناريو من المجلس الوطني الأمريكي للمراجعة الذي يفخر بـ112 عاما من التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "عشب الحوذان" فاز حتى الآن بـ58 جائزة إجماليا، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم أجنبي من الاتحاد الأمريكي للنقاد عبر الإنترنت، وجوائز أفضل عمل وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل فيلم أجنبي من دائرة نقاد السينما في نيويورك، وجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل فيلم أجنبي من دائرة نقاد السينما في شمال تكساس، كما اختير كفيلم هذا العام من قبل المعهد الأمريكي للسينما.