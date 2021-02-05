عودة هيونا بألبوم مصغر جديد

ⓒ P NATION

عادت المطربة "هيونا" بألبوم مصغر جديد بعنوان "أنا لست لطيفة"، تم الكشف عنه في الساعة السادسة من مساء يوم الثامن والعشرين من يناير الجاري.

وجاءت عودة المطربة "هيونا" بعد غيابها عن الساحة الغنائية، والذي طال أمده لما يزيد على عام منذ أن كشفت عن ألبومها السابق بعنوان "دش زهرة" في شهر نوفمبر من عام 2019.

وكانت "هيونا" قد خططت للكشف عن ألبومها المصغر الجديد بعنوان "فتاة لطيفة" في شهر أغسطس من العام الماضي، لكنه تم تأجيل الخطة لأسباب صحية.