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أعلنت فرقة "بي تي إس" عن موعد إصدار ألبومها الجديد بعنوان "بي" والخصص لنادي معجبيها المعروف باسم "آرمي"، يوم التاسع عشر من شهر فبراير القادم.

وكان ألبوم "بي" السابق الذي تم إصداره في شهر نوفمبر من العام الماضي قد تضمن 8 أغنيات، إلا أن مكونات الألبوم الجديد ستضم أغاني أخرى بالإضافة إلى الأغاني الثماني المضمنة في ألبومها السابق.

إلى جانب هذا، سيتم الكشف عن هدايا "بي تي إس" المفاجئة للمعجبين واحدة تلو الأخرى قبل إصدار الألبوم الجديد.