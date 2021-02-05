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سوبر جونيور تصدر ألبومها الياباني الكامل الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-01-29

من أغانى القمة


كشفت فرقة "سوبر جونيور" عن ألبومها الكامل الجديد بعنوان "نجم" يوم السابع والعشرين من يناير الجاري في اليابان، ولأول مرة منذ إصدار ألبومها السابق بعنوان "بطل" في اليابان عام 2015.

ويضم الألبوم الجديد 30 أغنية، منها  الأعنية الجديدة بعنوان "نجم" ذات الطابع الراقص، وبعض الأغاني القديمة التي حظيت إقبالا كبيرا ، مثل "ماماسيتا" و"ديفل" و"بذلة سوداء" باللغة اليابانية.

وقد أقامت الفرقة التي بدأت نشاطها الغنائي عام 2005، العديد من حفلاتها وجولاتها الغنائية في اليابان.

وتخطط الفرقة لإصدار ألبومها الكامل الجديد العاشر في كوريا يوم السادس عشر من شهر فبراير القادم.

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