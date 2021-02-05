إن سي تي 127 تكشف عن ألبومها الياباني المصغر في فبراير





بعد أن تلقت رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، ستوسع فرقة "إن سي تي 127" آفاق نطاق أنشطتها لتشمل اليابان من خلال الكشف عن ألبومها الياباني المصغير.

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية أن فرقة "إن سي تي 127" ستكشف ألبومها الياباني المصغر الثاني الجديد بعنوان " حب مفرط" يوم السابع عشر من فبراير القادم.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها المصغر الياباني الأول بعنوان "استيقظ" في شهر أبريل من عام 2019.

وقامت الفرقة يوم السابع والعشرين من يناير بالكشف المبكر عن أغنية "حب أول" المضمنة في ألبومها الجديد.