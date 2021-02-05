الطعام الكوري الأكثر بحثا عن الوجبات الجاهزة في 3 دول عربية

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ضمن الجهود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، تتخذ مختلف دول العالم إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، حيث تغلق المطاعم أو تحدد عدد متناولي الوجبات داخلها.

لكن رغم تلك القيود، عادة يسمح لمواطنيها بشراء الوجبات الجاهزة من المطاعم ليتناولوها في منازلهم.

وقد كشفت خريطة جديدة للعالم عن خيارات الوجبات الجاهزة الأكثر شيوعا حول العالم، حيث احتلت البيتزا المرتبة الأولى في 44 دولة.

بينما احتل الطعام الكوري المرتبة السابعة على مستوى العالم، والأكثر بحثا عن الوجبات الجاهزة في 3 دول، وهي الأردن وسلطنة عمان ولبنان.

وتم رسم الخريطة بواسطة موقع التأمين البريطاني "موني بيتش" الذي استخدم بيانات غوغل لتحديد متوسط حجم البحث الشهري في كل بلد عن المصطلحات المرتبطة بطلب الوجبات الجاهزة.

وتشير الخريطة إلى أن الطعام الكوري أصبح يحظى بإقبال كبير في الدول العربية بسبب مذاقه الجيد وبفضل انتشار الأغاني الكورية "كيبوب" والمسلسلات الكورية في المنطقة.