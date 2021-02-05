أول سيدة في قطاع غزة تُدخل الكيمباب والأكلات الكورية للمائدة الفلسطينية

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استطاعت المواطنة الفلسطينية "سماح حبوب" أن تكون أول امرأة من غزة تصنع الطعام الكوري على أصوله وبالطريقة التي تُصنع في كوريا الجنوبية، لتبدأ بمشروعها الخاص في هذا المجال وتجد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في قطاع غزة، ورغبة شديدة لديهم في خوض تجربة مذاق الطعام الكوري.

وللأسف الشديد، لم يعهد مواطنو غزة التجارب الجديدة نظرا لصعوبة السفر والاختلاط مع العالم الخارجي، ولذلك تلقى مشروعها رواجا كبيرا بعد أن امتلكت كمية كبيرة من الوصفات وأسرار الطهي والخلطات والنكهات الكورية، التي تعلمتها خلال زيارة إلى شقيقها المقيم في كوريا الجنوبية.

قالت "حبوب" إنها زارت كوريا الجنوبية في عام 2014 لزيارة شقيقها المتزوج بسيدة كورية، ومكثت في كوريا 6 أشهر تعرفت خلالها على عادات وتقاليد الشعب الكوري.

وأضافت أن الأكل الكوري ظل يلفت انتباهها رغم أنه يختلف اختلافا كبيرا عن الأكلات الفلسطينية، وذلك لأنه صحي للغاية ويعتمد على الخضار وخالٍ من الدهون.

وأصبح لديها شغف كبير لتعلم الطبخ الكوري وطلبت من زوجة شقيقها أن تعلمها الطبخ الكوري، وبالفعل ساعدتها في ذلك، ونصحتها بتعلم الطبخ الكوري في معهد متخصص بعدما أظهرت براعة في الطبخ، وبالفعل التحقت بمعهد.

إلى جانب ذلك، تعلمت "حبوب" من والدة زوجة شقيقها الماهرة، وعادت إلى غزة وأصبح لديها موسوعة من الأكل الكوري ومجموعة من التوابل والبهارات الكورية اللازمة.

وبعد عودتها إلى غزة، كانت "حبوب" تعد الطعام الكوري في البيت حيث نال إعجاب كل من تذوق طعمه اللذيذ والغريب، فأصبح الكل ينصحها بالقيام بمشروع طبخ للطعام الكوري وتسويق مشروعها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد أن نشرت على مدونتها مقالا بعنوان "الكيمباب لأول مرة من قطاع غزة"، تلقى المقال رواجا كبيرا من سكان غزة. فأنشأت "حبوب" صفحة خاصة للعمل، وأصبحت تستقبل طلبات بأعداد كبيرة، ويبلغ عدد متابعي الصفحة حاليا أكثر من 50 ألفا.

وأصبح كل من يتعامل معها يعجبه الطعام ويبقى زبونا دائما، كما أنها وضعت لمساتها على بعض الأكلات الكورية بحيث تتناسب مع الذوق هناك، حيث تجنبت الأكل النيئ الذي يعتبر من سمات الأكل الكوري، لأنها تعلم أنه غير مقبول في غزة.

وقالت "حبوب" إنها واجهت العديد من الصعوبات منذ بدء مشروعها، منها الحصار على قطاع غزة والذي جعل من إمكانية الحصول على المكونات الأساسية للطعام الكوري صعبة للغاية، وحتى عدم قدرة المولات التجارية لجلبها.

وأشارت إلى أنها استطاعت أن تتغلب على هذه المعوقات بمساعدة والدها الذي يعمل كتاجر ويسافر كثيرا إلى الصين وكوريا الجنوبية، فيجلب لها جميع المكونات والصلصات والمعاجين الخاصة بالأكل الكوري.

وتطمح "سماح حبوب" لفتح مطعم كبير على مستوى فلسطين لتقديم الأكل الآسيوي بشكل عام، موضحة أن العمل في المنزل لن يحقق لها الانتشار الواسع الذي تطمح عليه.