سفير كوريا الجديد في ليبيا يبدى رغبة الشركات الكورية في استئناف أعمالها

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قام السفير الكوري الجديد لدى ليبيا "لي سانغ سو" يوم الأحد الماضي بزيارة لمقر الشركة العامة الليبية للكهرباء في العاصمة طرابلس برفقة وفد يتكون من مسؤولي السفارة وشركة "ديه وو" التي تنفذ مشروع محطة الزويتية للطاقة الكهربائية.

وكان في استقبال السفير الكوري والوفد المرافق له رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية، والمدير العام للشركة ومساعدوه، وعدد من مديري الإدارات في الشركة.

وعُقد خلال الزيارة اجتماعٌ موسع تم خلاله مناقشة التعاون المشترك وإمكانية عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتوقفة، التي تسعى الشركة العامة الليبية للكهرباء لاستكمالها لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي أعقاب الاجتماع قام الوفد الكوري بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية، وتفقد خلالها موقع ومعدات المشروع والحالة الأمنية للموقع، تمهيدا للبدء في المفاوضات لرفع الحظر عن الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا واستئناف المشروعات المتوقفة، ومن أهمها مشروع محطة غرب طرابلس البخارية بقدرة 1400 ميغاواط.

من جهة ثانية، قام السفير الكوري "لي سانغ سو" بزيارة لنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي "أحمد معيتيق" في مقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن "معيتيق" أشاد خلال اللقاء بعلاقات التعاون بين ليبيا وكوريا الجنوبية في المجالات المختلفة، مبديا رغبته في العمل على تطويرها وعودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا، خاصة في مجالات التنمية وتوليد الطاقة وتحلية المياه.

وكان السفير الكوري الجديد "لي" قد قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "فائز السراج" يوم الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري.