هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد أم كلثوم للغناء مثلما حدث في كوريا؟

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نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي لم نجربه من قبل، حيث تشهد الصناعات وحياة الإنسان اليومية تغيرات واسعة النطاق نتيجة لظهور تقنيات جديدة تتحكم في مسار تلك الثورة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرهما من التقنيات المتطورة الحديثة.

ولم تقتصر هذه التقنيات على المجالات الصناعية والعلمية بل تشمل أيضا العديد من المجالات الحياتية، بما في ذلك الترفيهية. وعلى سبيل المثال سيمكن لأول مرة منذ 25 عاما لمعجبي المطرب الكوري "كيم كوانغ سوك" الذي توفي في عام 1996، سماع صوته، وفي أغنيات لم يسبق أن قدمها من قبل.

وسوف يحدث ذلك في برنامج خاص سيتم بثه يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري عبر قناة تلفزيون "إس بي إس" بمناسبة عيد رأس السنة القمرية، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المطرب "كيم كوانغ سوك" كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط عندما توفي في عام 1996 في ذروة حياته المهنية بفضل سلسلة من أغانيه الناجحة.

وكانت وفاته صادمة للغاية للجمهور الكوري لدرجة أن البعض لم يقبل السبب الرسمي وهو الانتحار.

وبعد عقود لا يزال المشجعون يتجمعون في شارع سمي باسمه بالقرب من المنزل الذي نشأ فيه في طفولته في مدينة ديغو، ويتم تزيين جداريات الشارع بصور الفنان الراحل.

وعندما أعلن تلفزيون "إس بي إس" أنه سيتخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت المطرب "كيم كوانغ سوك" في برنامج خاص، استقبل الخبر بعاصفة من الترحيب.

ويمكن لهذا الخبر أن ينال ردود فعل في كل العالم مشابهة لما وقع في كوريا الجنوبية، من فرح عارم، لاستعادة أيقونات غنائية بفضل البرمجة بواسطة "الذكاء الاصطناعي".

وبالنسبة للعالم العربي، فيبدو مجرد حضور صوت سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" على سبيل المثال في أغنيات جديدة أمرا مغريا، حيث يجعل الصوت حيا بدلا من أن يكون استعادة مسجلة من الأرشيف.

وفي أكثر من مناسبة، أقيمت حفلات لـ"أم كلثوم" بتقنية "هولوغرام"، أي تجسيمها على المسرح وهي تؤدي مقاطع من أغنياتها المعروفة.

غير أن إنشاء أغنيات جديدة أمر آخر وجديد، إذ يقدم صوتا لا يمكن التفريق بينه وبين الصوت الأصلي، تبعا لما يفيد به الجمهور الكوري الذي أدهشته تجارب عديدة لأصوات مطربين راحلين أحياها الذكاء الاصطناعي.

ويبقى لدى عشاق الطرب العربي أن يفرحوا بوجود صوت فنان راحل يعود من جديد، إلا أن الذكاء الاصطناعي ستكون أمامه مهام أخرى.

فهذا الصوت خامة جاهزة لأن تستخدم في أغنيات جديدة. وعلى الذكاء غير البشري تقديم ألحان جديدة مثلا للشيخ زكريا أحمد، ورياض السنباطي، وبليغ حمدي، وغيرهم من الملحنين المشهورين.